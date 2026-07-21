הבריטי היקר בהיסטוריה: צ'לסי החתימה את מורגן רוג'רס

צ'לסי השלימה את החתמתו של מורגן רוג'רס מאסטון וילה תמורת סכום שיא של 117 מיליון ליש"ט. שחקן ההתקפה בן ה־23 חתם על חוזה לשבע שנים בסטמפורד ברידג'.

בעקבות העסקה הפך רוג'רס לכדורגלן הבריטי היקר בכל הזמנים. הוא שבר את השיא שנקבע מוקדם יותר הקיץ, כאשר מנצ'סטר סיטי רכשה את אליוט אנדרסון תמורת 116 מיליון ליש"ט.

"צ'לסי המועדון הגדול בלונדון"

לאחר השלמת המעבר הביע רוג'רס התרגשות מהצטרפותו לבלוז: "אני כל כך נרגש. מבחינתי, צ'לסי היא המועדון הגדול ביותר בלונדון ומועדון שתמיד הערצתי מאז שהייתי ילד".

רוג'רס הוסיף כי הפרויקט החדש של צ'לסי היה גורם מרכזי בהחלטתו: "אני מתרגש מאוד מהפרויקט עם המאמן החדש, מהשחקנים שיש לנו ומהכיוון שאליו המועדון הולך. זו הסיבה שאני כאן, ואני לא יכול לחכות להתחיל".

ארסנל סירבה לשלם

ארסנל סימנה קודם לכן את רוג'רס כמטרה המרכזית שלה לחיזוק החלק הקדמי, אך התותחנים לא היו מוכנים להשוות את הסכום שעליו סיכמה צ'לסי עם אסטון וילה.

המעבר כולל גם החלטה מקצועית מסקרנת מצד רוג'רס: הוא עוזב את אסטון וילה, שתשחק בליגת האלופות, ומצטרף לקבוצתו של צ'אבי אלונסו, שלא תשתתף במפעלים האירופיים בעונת 2026/27