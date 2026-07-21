הסתבכה באיסלנד: הפועל באר שבע הפסידה 2:1 לוויקינגור

הפועל באר שבע פתחה הערב (שני) את הסיבוב השני במוקדמות ליגת האלופות עם הפסד 2:1 לוויקינגור רייקיאוויק באיסלנד. האדומים חזרו מפיגור והחזיקו בהזדמנות להשלים מהפך, אך החמצת פנדל ושער מאוחר הותירו אותם עם משימה לא פשוטה בגומלין.

המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים. המארחת ניסתה לסכן את השער, בעוד באר שבע התקשתה לייצר יתרון ממשי. קינגס קאנגווה היה הראשון להיכנס לפנקסו של השופט כשספג כרטיס צהוב בדקה ה־41.

המשחק התעורר מיד לאחר ההפסקה. בדקה ה־48 העלה ניקולאי הנסן את ויקינגור ל־0:1, לאחר בישול של הכוכב הוותיק גילפי סיגורדסון.

באר שבע לא נשברה והגיבה בתוך שלוש דקות בלבד. איגור זלאטנוביץ' סידר את הכדור לקאנגווה, שהכניע את השוער בדקה ה־51 וקבע 1:1.

הפנדל שהפך את המשחק

ככל שהדקות חלפו ביצעו שתי הקבוצות שורה של חילופים בניסיון להשיג את שער הניצחון. בדקה ה־80 קיבלה באר שבע את ההזדמנות הגדולה ביותר שלה, כשנפסק לזכותה פנדל – אך הבעיטה לא נכנסה.

ההחמצה התבררה כנקודת המפנה. בדקה ה־86 שוב התחברו סיגורדסון והנסן: הקשר בישל והחלוץ השלים צמד, החזיר את היתרון לוויקינגור וקבע 1:2.

באר שבע ניסתה לחזור פעם נוספת בדקות הסיום ובתוספת הזמן, אך הפעם לא מצאה את השוויון. היא חוזרת מאיסלנד עם הפסד מינימלי, כשההתמודדות עדיין פתוחה לקראת משחק הגומלין.