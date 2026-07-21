בן גביר לדגן: "נפריח מחדש את חוות גלעד"

בן גביר ודגן בחוות גלעד ( ללא )

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע הערב (שני) לחוות גלעד בשומרון, זאת לאחר אירוע השריפה הקשה במקום בשבת האחרונה. את הסיור ליוו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שהציג לבן גביר את הפגיעות מהשריפה.

במהלך הסיור, קיבל השר סקירה ממפקד מחוז ש״י, מפקד מרחב שומרון ומפקד תחנת אריאל אודות חמ״ל החירום שהקימו להגשת תלונות התושבים וממפקדי כבאות והצלה על פעולות כיבוי השריפה, לאורך שעות רבות.

סקירה בחוות גלעד - ללא קרדיט סקירה בחוות גלעד | צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 1:15

"מהרגע שקיבלתי את האירוע דיברתי גם עם נציב כבאות הצלה וגם עם מפקד מחוז ש״י, ניצב פינצ׳י, ועודכנתי על מה שקורה" אמר בן גביר בתום הפגישה. "דיברתי איתם על להזניק את המטוסים, הזניקו 6 מטוסים - היינו ערוכים להפעיל את החירום, מטוסי הספייר. ברוך השם, לא היה צריך את זה".

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עוד אמר לכוחות המשטרה וצוותי הכיבוי: "כל הזמן התעדכנתי על הגבורה שלכם. של השוטרים ולוחמי האש, כל האנשים שכאן בחוות ובגבעות. נס גדול. הנס הזה מורכב מהרבה מסירות נפש של אנשים. בעז״ה נפריח מחדש את חוות גלעד, הבתים ישוקמו, המרחבים יצמחו מחדש". השר גם פנה לממ״ז יו״ש של כב״ה: ״ציון, אתה דוגמא למסירות נפש, קצת לתוך האש ובלי לעשות שום חשבון, אלא כדי להציל אנשים. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו - אתה אתה הצלת הרבה נפשות".

בן גביר, דגן וכוחות הכיבוי ( ללא קרדיט )

דגן אמר בתגובה לבן גביר: "אני מבקש להגיד לך תודה רבה על המנהיגות שהפגנת בזמן אמת. מה שעובד בשגרה עובד בחירום. היה כאן תחתך צוות משותף של אלוף פיקוד מרכז, מפקד מחוז ש"י, מפקד יו"ש של הכיבוי, כל הצוותים עבדו יחד".

"המשפחה כאן, תוך כדי שהבית שלהם נשרף, הם אמרו לי - אנחנו מבטיחים לך שנבנה בית יותר גדול. הסתכלתי והבית בוער, פה הבנתי, עם אנשים כמו אנשי חוות גלעד, אף אחד לא יכול לנצח את העם שלנו" סיכם. "אנחנו נשוב להגדיל את היישוב הזה עוד יותר, אני מודה לך על כל העזרה עד כה, ועל ההכרה כפעילות טרור, אנחנו פנינו ביחד בעניין. ואני מודה לך על כל העזרה ונפעל לשקם את היישוב הזה ביחד".