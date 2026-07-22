לקראת ערב תשעה באב, ערוצי הטלוויזיה השונים מציעים מגוון תכנים מיוחדים המתאימים לאופי היום. מסרטים דוקומנטריים מרגשים ועד משדרים חיים מהכותל המערבי – הנה מדריך מקיף לכל מה שכדאי לצפות בו במהלך הצום.

"השאלות של נעמי" – מסע משפחתי של שלושה עשורים

בערב תשעה באב (רביעי, 22.7) ישודר בכאן 11 ובכאן BOX הסרט הדוקומנטרי "השאלות של נעמי" של הצלם יהושע ג'ראר אלון. הסרט מתעד את סיפורה של בתו, נעמי תמר אנאל אלון, אישה עם תסמונת ויליאמס הנלחמת על זכותה לאהוב, לעבוד ולהקים בית משלה.

המסע התיעודי נפרש על פני שלושה עשורים ומציע מבט אינטימי וחסר תקדים על חייה של משפחה ישראלית. תסמונת ויליאמס היא תסמונת גנטית נדירה המלווה במוגבלות שכלית ובעיות רפואיות, אך גם באמפתיה יוצאת דופן וביכולת אהבה עצומה.

הסרט מלווה את נעמי מילדותה בביתם שביפו העתיקה, דרך העזיבה המורכבת של בית ההורים בגיל 21 לטובת דיור מוגן, ועד למעבר ל"כפר תקווה" שבצפון הארץ. שם היא מוצאת את אהבת חייה – דניאל. השניים מבקשים להגשים את החלום האנושי הבסיסי ביותר: להתחתן ולהביא ילדים לעולם. אולם, בעוד הקהילה עוטפת ונרגשת, מערכות הרווחה מביעות דאגה ומציפות מחדש את הטאבו החברתי סביב נישואין והורות של אנשים עם מוגבלויות.

"השאלות של נעמי" שוזר יחד חומרים ארכיוניים נדירים, סצנות עכשוויות ודימויים מבוימים. מעבר לסיפור המשפחתי, הסרט מציב מראה נוקבת אך חומלת בפני החברה הישראלית. בהשראת מושג ה"תיקון" בקבלה – מושג המקבל משנה תוקף דווקא בערב תשעה באב, יום של חשבון נפש חברתי – הסרט מציע כי חיים המתויגים כ"שבריריים" הם אלו שיכולים להאיר את הדרך לריפוי חברתי, להפלת חומות ולמתן מקום של כבוד אנושי אמיתי לאחר.

"בין 6 באוקטובר ל-7 באוקטובר" – סיפורו של אלוף דורון אלמוג

בקשת 12 ישדרו בערב תשעה באב את הסרט "בין 6 באוקטובר ל-7 באוקטובר", המתעד את סיפורו של אלוף (מיל') דורון אלמוג, אחד הישראלים היחידים שגם הדליק משואה ביום העצמאות וגם זכה בפרס ישראל. הסרט מאת הבמאית סימה קדמון.

משדר מיוחד מהכותל המערבי

בערוץ 14 יקיימו משדר מיוחד בערב תשעה באב ישירות מהכותל המערבי. את המשדר יגישו דנה ורון ועודד הרוש, שיתעדו את האווירה המיוחדת במקום הקדוש ביותר לעם היהודי ביום האבל הלאומי.