נפתלי בנט ( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הקים הערב (שלישי) כנס עם מאות תושבים בגני תקווה, ובפתח דבריו תקף בחריפות את קמפייני הבחירות המפלגים את החברה הישראלית. בנט הזהיר כי גורמים עוינים משקיעים מיליארדים בניסיון לסכסך את הציבור בישראל מבפנים, אך טען שהנזק הגדול ביותר מגיע דווקא מקמפיינים פנימיים.

"כבר שנים שהאיראנים והקטארים משקיעים מיליארדים בקמפיין השפעה בתוך ישראל, קמפיין רעיל, כדי לסכסך בנינו מבפנים", אמר בנט. "אבל מה שהכי כואב זה שבימים האלה, את הרעל הזה יורות דווקא מפלגות מתוך מדינת ישראל בקמפיינים דוחים".

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בנט המשיך והבהיר: "את מה שהאיראנים והקטארים לא מצליחים לעשות לנו - יש מי שעושה מתוכנו". דבריו מגיעים על רקע הירידה העקבית בסקרים שחווה מפלגת ביחד בשבועות האחרונים, כאשר הרשימה המשותפת שלו עם יאיר לפיד איבדה כ-12 מנדטים בחודשיים האחרונים. יו"ר ביחד קרא למנוע הפיכת הבחירות למלחמת אחים: "יש לנו כל כך הרבה דברים לתקן עכשיו, ואסור שהבחירות יהפכו למלחמת אחים. הבחירות הקרובות צריכות להיות רק על שאלה אחת: איך מתקנים את מדינת ישראל". בנט סיים את דבריו בהתחייבות: "ביחד נתקן את ישראל, אני מחויב לכך".

( חיים גולדברג / פלאש90 )

דבריו של בנט מגיעים בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, כאשר סקרים אחרונים מצביעים על קרב צמוד בצמרת הפוליטית. על פי סקר שפורסם לאחרונה, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הפכה למפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים, הליכוד בראשות בנימין נתניהו במקום השני עם 23 מנדטים, ומפלגת ביחד במקום השלישי עם 15 מנדטים.

במפלגת ביחד מנסים להתמודד עם האתגרים. גורמים בסביבת הקמפיין מבהירים כי "עובדים בשיתוף פעולה מלא" ושומרים על אמון בהנהגה המשותפת, אך גורמים פנימיים מזהירים כי "אם המגמה תימשך, נצטרך לשקול לפרק את השותפות". בנט עצמו התייחס לאחרונה גם למשבר בבני ברק, כאשר טען כי "בתוך ישראל קמה לה מדינה חרדית עצמאית שבה החוקים אינם חלים".