דיווח: סמוטריץ' שוקל לשריין את ד"ר אבישי בן חיים

במפלגת הציונות הדתית בוחנים מהלך פוליטי מפתיע לקראת הבחירות לכנסת: במפלגה שוקלים לשריין את הפרשן והעיתונאי ד"ר אבישי בן חיים במקום השני ברשימה.

לפי הדיווח הערב במהדורת 'כאן חדשות', יו"ר המפלגה ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מעוניין לגוון את הרכב הרשימה באמצעות שריון דמות מזרחית או דתית מתונה במקום גבוה. מטרתו של סמוטריץ' במהלך היא לפנות לקהלים נוספים בציבור הדתי-לאומי, ובפרט לאלו המהססים או שוקלים להצביע למפלגות מגוש המרכז-שמאל.

ד"ר אבישי בן חיים מסר בתגובה לפרסום כי הדבר "לא על הפרק".

ממפלגת הציונות הדתית נמסר בתגובה: "הרשימה תהיה מגוונת ותמשיך את העשייה הנרחבת בכלל התחומים".