ברוך דיין האמת: הלך לעולמו פרופ' שלמה משיח

עולם הרפואה בישראל נפרד מאחד מחלוציו הגדולים: פרופסור שלמה משיח, מגדולי הגינקולוגים בישראל ואבי טיפולי הפוריות וההפריה החוץ-גופית בארץ, הלך לעולמו והוא בן 89.

פרופ' משיח נחשב לדמות מפתח בהתפתחות רפואת נשים ופוריות בישראל. בשנת 1981 הקים בבית החולים שיבא, יחד עם פרופ' יהושע דור, את היחידה הראשונה בארץ להפריה חוץ-גופית. כעבור שנה בלבד רשם הצוות פריצת דרך היסטורית, כאשר הביא לעולם את תינוקת המבחנה הראשונה בישראל (והחמישית בעולם) – העיתונאית ומגישת החדשות רומי נוימרק.

לאורך שנות קריירה עשירות, כיהן פרופ' משיח כמנהל מחלקת נשים ויולדות בבית החולים שיבא, ובהמשך עמד בראש היחידה להפריה חוץ-גופית בבית החולים אסותא. כמו כן, היה ממייסדי הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, כיהן כיו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, והיה שותף לכתיבת מאות מאמרים מחקריים ולפיתוח טכנולוגיות כירורגיות מתקדמות בתחום הלפרוסקופיה וטיפולי עקרות הגבר.

פועלו הטיפולי והמחקרי העניק תקווה והביא להולדתם של מאות אלפי ילדים בישראל. במהלך השנים זכה בפרסים בינלאומיים רבים, ובשנת 2011 הוענק לו אות יקיר העיר תל אביב-יפו.

פרופ' משיח היה נשוי לעלית-ביאנקה ז"ל, אחות אחראית בחדר לידה בשיבא שהלכה לעולמה ב-2021. הוא הותיר אחריו שני בנים – פרופ' רועי משיח, הממשיך את דרכו כמנהל מחלקה גינקולוגית בשיבא, וגיא, עורך דין במקצועו.