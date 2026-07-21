כוננות שיא: בישראל נערכים למתקפת טילים מאיראן

על פי דיווח שהתפרסם בערוץ i24NEWS, במערכת הביטחון בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי להסלים באופן משמעותי את גלי התקיפות נגד מטרות בשטח איראן.
לפי ההערכות המעודכנות, מהלך אמריקני נרחב שיכלול פגיעה במתקני תשתית אסטרטגיים ובאישים בכירים במשטר האיראני, צפוי להוביל לתגובה ישירה מצד טהרן ולשיגור מטחי טילים לעבר שטח מדינת ישראל.
על רקע ההתפתחויות והמתיחות הגוברת, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס התייעצות ביטחונית מתוחה ונרחבת שנמשכה כשישה ימים. במהלך הדיונים הקדחתניים שקים, שוחח ראש הממשלה גם עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו.
במקביל, הפעילות הצבאית של ארצות הברית באזור רושמת שיאים חדשים: במהלך 10 הימים האחרונים בלבד, כוחות פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) תקפו כ-1,000 יעדים ומטרות צבאיות ברחבי איראן. במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר התפתחות המערכה ונערכים לכל תרחיש.
אדוני ראש הממשלה, הדאגה הזו לחיי הילדים שלנו פשוט חונקת את הגרון בכל פעם מחדש. במקום ביטחון אמיתי ומרתיע קיבלנו שוב חרדות קיומיות ותלות מוחלטת באמריקאים.