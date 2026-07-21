כוננות שיא: בישראל נערכים למתקפת טילים מאיראן

( דובר צה"ל )

על פי דיווח שהתפרסם בערוץ i24NEWS, במערכת הביטחון בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי להסלים באופן משמעותי את גלי התקיפות נגד מטרות בשטח איראן.