הרצוג מזהיר: "יש איומים על טוהר הבחירות - מבית ומחוץ"

רגע לפני תשעה באב ותחילת מערכת הבחירות, נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא הערב (שלישי) הצהרה מיוחדת לתקשורת, בה הזהיר מפני התערבות ופגיעה בטוהר הבחירות.

מחר בערב יחל צום תשעה באב. היום בו חרבו שני בתי המקדש של העם היהודי. יום שמזכיר לנו כבר אלפיים שנה את מחירם של קיטוב, של פילוג ושל שנאה בתוכנו" אמר הרצוג. "השנה המסר הזה מקבל משנה תוקף כשאנחנו נכנסים לתקופה של מערכת בחירות".

לדבריו, "בחירות הן מבחן לדמוקרטיה הישראלית, והן גם מבחן לאחדות וללכידות של החברה הישראלית. בחירות הן שיאה של הדמוקרטיה. זוהי ההזדמנות של כל אחת ואחד מאיתנו להשפיע על עתידה של המדינה ועל סוגיות גורליות שעומדות על הפרק. אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות - לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו - גם להיזהר".

הרצוג סיפר כי "לפני כשבועיים אירחתי בלשכתי את יו"ר וועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג ואת ראש השב"כ דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות - מבית ומחוץ. הצגנו חזית אחידה בנושא והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הבטחון והאכיפה".

"אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו" הדגיש. "בעידן הרשתות החברתיות, הסכנות גדולות. על כולנו להיות נבונים, זהירים ואחראיים - בתוכן שאנחנו צורכים, ועל אחת כמה וכמה בתוכן שאנחנו מפיצים".

"בחירות אינן מלחמת אזרחים"

עוד פנה לפוליטיקאים וחברי הכנסת: "אין זה סוד שאנחנו מצויים בתקופה של מחלוקת. בימים האחרונים שוב ראינו תופעות של אלימות מסוכנת שמרימה את ראשה במקומות רבים מדי. אני פונה לנבחרי הציבור, לפעילים ולמתמודדים כולם, מכלל המפלגות ותובע - אל תחצו קווים אדומים! אל תהפכו יריבים לאויבים!".

"אני מזכיר למנהיגים כולם את אמרת חז"ל - 'חכמים, היזהרו בדבריכם'. אני קורא לכל עם ישראל, בקול ברור: זכרו - בחירות אינן מלחמת אזרחים" הוסיף. "המחלוקת והביקורת הם נשמת אפינו בדמוקרטיה, אבל השייכות שלנו למקום הזה והאחריות של כולנו למחר המשותף כאן - לילדנו, לנכדנו - קודמות לכל".

הרצוג הזכיר כי "אחרי כל בחירות מוקמת ממשלה חדשה שמחליפה את קודמתה. הבחירות עצמן - אינן מחליפות את העם. ביום שאחרי הבחירות, כולנו נשאר כאן ישראלים מכל הרקעים ועם כל העמדות. אסור לנו לחכות לאסונות, חלילה - שמזכירים לנו שאנו חיים פה יחד, כעם אחד".

"אחיותיי ואחיי, ערב תשעה באב, אני מתפלל שנזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים. לשם כך - בואו נזכור ונזכיר את הלקח ההיסטורי - שנאת חינם החריבה את ביתנו" המשיך. "פעמיים בהיסטוריה של עמנו - זכינו לקיים שלטון עצמאי בארצנו. פעמיים נכשלנו. אסור לנו לחזור על טעויות העבר. יש לנו אחריות היסטורית כלפי הדורות שקדמו לנו ועבור הדורות הבאים".

"אני חוזר ומזכיר: בחירות הן לא מלחמת אזרחים" סיכם. "נעבור את הבחירות הללו יחד. כעם אחד. תכבדו, תשפיעו, תצביעו".