אביב גפן זרק לקהל בטעות עשרות אלפי שקלים: "תחזירו לי אותם"

מחוות ספונטניות במופעי ענק הן חלק בלתי נפרד מאווירת הרוקנרול, אך לעיתים הן מסתיימות בהפתעה כואבת בכיס. זה בדיוק מה שקרה לזמר אביב גפן בנשף הרוק ה-14 שהתקיים לאחרונה בפארק הירקון מול כותלי עשרות אלפי מעריצים.

במהלך ההופעה, בסערת הרגשות על הבמה, פשט גפן גלימה שחורה שלבש והשליך אותה היישר לעבר הקהל. אלא שרק לאחר מכן התברר גודל הפספוס: לא מדובר בסתם פריט לבוש, אלא ביצירה ייחודית של המעצב ויקטור (ויוי) בלאיש, אשר נתפרה במיוחד עבור המופע.

מבדיקה מול בית האופנה עולה כי השווי המוערך של הגלימה – המורכבת מבדי משי-שיפון יוקרתיים שנצבעו במיוחד בצבע שחור עמוק – עומד על כ-19,000 שקלים.

כשגפן הבין את משמעות הצעד, הוא החליט לפנות ישירות לעוקביו ברשתות החברתיות. הזמר שיתף תיעוד של רגע השלכת הגלימה, הודה כי הוא מתגעגע לפריט הנדיר והציע עסקה חליפית: כרטיס גולדן יוקרתי לנשף הרוק הבא למי שייצור קשר ויחזיר את האבידה.