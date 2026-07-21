אל תצאו מהבית: ישראל בדרך לבעור. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להציג מתכונת קיצית אופיינית, עם תנודות קלות בטמפרטורות ואחוזי לחות גבוהים לאורך החוף.

התחזית לימים הקרובים

מחר, יום רביעי (22.07), לאחר התפזרות ענני הבוקר לאורך החוף, ייעשה בהיר. בהרים ובפנים הארץ יהיה חם מעט מהרגיל ויבש, בעוד במישור החוף יהיה הביל.

ביום חמישי (23.07) תחול עלייה קלה בטמפרטורות. מזג האוויר יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, ובאזור מישור החוף יימשך עומס החום והעומס ההביל.

מגמה בסוף השבוע

בסוף השבוע צפויה הקלה מסוימת: ביום שישי (24.07) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו קרובות לממוצע העונתי. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות ערות.

בשבת קודש, יום שבת (25.07), יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות לצד ירידה באחוזי הלחות.

בתחילת השבוע הבא, יום ראשון (26.07), יירשם שינוי נוסף כאשר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות אחר הצהריים צפויות לנושב רוחות ערות באזורי ההר.