אחרי האיחוד עם בן ארי: פייגלין חושף מועמד נוסף במפלגת 'זהות'

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, חושף חיזוק חדש לרשימתו ומציג נתונים מפתיעים לגבי פלח הבוחרים של המפלגה. בריאיון שנערך עמו בעלון השבת 'עולם קטן', סיפר פייגלין על מצטרף חדש המיועד לפנות לקהל היעד של יוצאי ברית המועצות, והתייחס למקור התמיכה הציבורית שהוא מושך.

"יש לנו מועמד לציבור דוברי הרוסית, ארקדי מוטר, שהפך לכוכב בערוץ 9", סיפר פייגלין במהלך הריאיון, כשהוא מסמן את המגזר כאחד מיעדי הליבה של הקמפיין.

בהמשך הדברים התייחס פייגלין לנתונים העולים מסקרי העומק שמבצעת המפלגה, והציג פילוח מצביעים חריג בנוף הפוליטי: "בסקרי העומק שלנו גילינו משהו מדהים: 42 אחוז מהמצביעים שלנו לא באים מכיס גוש הימין הקלאסי. 12 אחוז מהם באים מליברמן ומפלגות שמאל".

לדבריו, הנתונים הללו מעניקים למפלגתו יתרון אסטרטגי ייחודי במפת הגושים: "זהות היא המפלגה היחידה שמחזירה קולות ימין שעזבו את הגוש".