21 שנה לאחר ההתנתקות: היישוב שפונה נבנה מחדש

סגירת מעגל היסטורית ומרגשת בצפון השומרון: עשרים ואחת שנים לאחר הגירוש והחורבן, הגיע היום (שלישי) זקן רבני הציונות הדתית, הרב דוב ליאור, לביקור מיוחד ביישוב שא-נור. בשל תהליך החלמה ממחלה עמה הוא מתמודד, הגיע הרב למקום באמצעות מסוק, בביקור ראשון ובעל משמעות סמלית עמוקה מאז ימי התנתקות.

עם הגעתו למצודת שא-נור, בירך הרב ליאור בשם ומלכות את ברכת "מציב גבול אלמנה", הנאמרת בעת ראיית יישוב יהודי שנבנה מחדש בארץ ישראל לאחר שהיה חרב.

האירוע היום מהווה מימוש של הבטחה ושבועה שנאמרו במקום באחד הרגעים הקשים של הגירוש. ביום העקירה, על גג מצודת שא-נור, קרע הרב ליאור את חולצתו של יוסי דגן ושל מנהיגי המאבק דאז, והורה להם לברך "ברוך דיין האמת". מיד לאחר מכן נשבע דגן על הגג כי "כל זמן שאנחנו נושמים נעשה הכל כדי לחזור לכאן".

שבועות ספורים לפני הביקור הנוכחי, הגיע דגן לביתו של הרב ליאור והעניק לו אבן מקורית מתוך מצודת שא-נור שעליה נחרטו המילים "מציב גבול אלמנה", תוך שהוא מזמין את הרב להגיע למקום ולברך את הברכה עם חידוש האחיזה וההתיישבות. היום כאמור, הגיעה ההבטחה למימושה.

הרב דוב ליאור חיזק את התושבים והפעלים במקום בדברים חמים: "אתם החלוצים ההולכים לפני המחנה, אתם תהיו הדוגמה החיה שמקום שנחרב – ניישב אותו. עוד נקודת יישוב ועוד נקודת יישוב, לגאול את הארץ. עם ישראל זוכה לחזור וליישב את ארצו. אתם משמשים דוגמה לעומק אמונה – האמנתם, נאבקתם וחזרתם בגדול. אני זוכר את ההרס כאן ביום החורבן, ואני מודה לה' שזכיתי בחיי לראות את המקום הזה חוזר ופורח. שנזכה לבנות את כל 19 היישובים ועוד יותר, זה מה שיבטיח את השלום והביטחון האמיתי".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, סיכם בהתרגשות: "לפני עשרים ואחת שנה, על גג המצודה, אחרי שהרב דוב ליאור עשה לנו קריעה והורה לנו לברך 'ברוך דיין האמת', נשבענו שלא נוותר ונחזור לשא-נור. כעת אנחנו פונים לקיים את השבועה גם על גנים וכדים – בצפון השומרון יהיו פי 30 יותר יהודים ממה שהיו. כשהרב מגיע לכאן ומברך 'מציב גבול אלמנה', זו לא רק סגירת מעגל אישית עבורנו, אלא רגע היסטורי לעם ישראל כולו. נמשיך בעזרת ה' לבנות, להיאחז ולהפריח את כל צפון השומרון עד לחזרה מלאה לכל היישובים שנעקרו".