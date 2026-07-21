משרד הבריאות באזהרה חמורה: "הכניסה לשם מסוכנת"

אזהרה חמורה למטיילים בצפון: משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הוציאו הודעה משותפת לציבור ולרשויות המקומיות, לפיה בבדיקות מים שבוצעו השבוע בנחלי הצפון נמצאו תוצאות חריגות של זיהום חיידקי, המציבות סכנה לבריאות הרוחצים.

בדיגום השגרתי שנערך ב-20 ביולי 2026 על ידי פקחי רשות הטבע והגנים, התגלו רמות חריגות של חיידקי קולי צואתי – מעל התקן המותר של 400 חיידקים ל-100 מ"ל.

לנוכח הממצאים, במשרדי הממשלה מזהירים כי הכניסה למים במקומות הבאים עלולה להיות מסוכנת, והרחצה בהם אסורה עד להודעה חדשה:

חצבאני: טיילת מפגש הנחלים (שפך לירדן).

נהר הירדן: המקטע החל מגשר יוסף ועד גשר אריק (כולל גשר להבות הבשן, גשר החמישה, גשר הפקק, מצד עתרת וגשר הדודות).

בריכת המשושים.

נחל ג'ילבון: באזור מפל דבורה.

הזאכי.

נחל צלמון: בריכת החרוב (יצוין כי בנקודת טחנת הקמח לא בוצע דיגום עקב מיעוט מים).

נחל כזיב: באזור עין חרדלית.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי נכון לשעה זו לא אותר מקור זיהום ידוע בשטח. כחלק משגרת הניטור, הדיגום בנחלים מתבצע אחת לשבועיים בנקודות קבועות בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי. משרדי הבריאות והגנת הסביבה ממשיכים לעקוב מקרוב אחר המצב ויעדכנו את הציבור ככל שיתקבלו תוצאות תקינות ויציבות.