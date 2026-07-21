הנקודה האדומה: הנעלבים ואינם עולבים 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"הרשתות החברתיות הסרוגות וביממה האחרונה גם החרדיות והספרדיות

רועשות וגועשות כולם כאחד בגלל דברי רב אחד:

המנהיג הליטאי הרב דב לנדו נגד הציונות הדתית- סיבוב שני.

אני לא מתכוון להיכנס לפרטי הדברים כי אני לא הדובר של הרב בשכר,

וגם אם לטענת עושי דברו ודובריו דבריו הוצאו מהקשרם-

אז שיחזירו אותם בתשובה ויפה שעה אחת קודם לעוד כותרת שהופכת בנושא.

אפרופו מהפכים, מה אפשר לעשות חוץ מלגלגל עיניים לשמיים

על תגובתו החריפה של רה"מ נתניהו לדברי הרב לנדו רגע אחרי פיזור הכנסת

וחלוף הסכנה של אי אישור החוקים השנויים במחלוקת בעיקר בקרב המגזר הדתי לאומי

חוץ מ:

ביבי, למה אתה עושה לנו כל פעם מחדש? אתה לא זוכר שאסור לאכול בשר בתשעת הימים-אז למה להתהפך כמו סטייק?

לגופו של עניין באותו עניין מעצבן שחבל על הזמן:

אולי באמת הגיע הזמן של הדת"לים להירגע- ולשנות בלב את שמו של הרב לנדו

כבודו במקומו מונח- ותאמינו לי שאני זהיר בכבוד רבנים-

לרב אמר. באלף. אז אמר. זה הופך אותנו למה שהוא אמר שאנחנו?

הרי אמרו על הדתיים הלאומיים בעבר שהם עז עיוורת.

מישהו עשה בעעע בשדות ונתקל בטרקטור?

אמרו על השמאל שהם שכחו להיות יהודים, זה נכון? יותר נכון שהם שכחו להיות שמאלנים!

וגם הרב לנדו עצמו אמר עלי ועל חברי שרבותינו מלמדים אותנו תורה מעוותת ובגלל זה אנחנו פועלים בשטח כפי שהרב אמר שאנחנו פועלים.

אז אתם יודעים מה? יש לי הצעה מהפכנית:

אם תורת הרבנים הסרוגים מעוותת- אל תלמדו אותה בתשעה באב.

כן תלמדו איך לשנות את המציאות כך שנפסיק לריב זה עם זה

ונתמקד בלנצח את אויבינו ולנצח על מלאכת בית השם שיבנה במהרה בימינו.

אם לא הצלחנו לעשות את זה עד היום-

אולי מגיע לנו לצום בגלל זה לפחות יום אחד בשנה!”

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הסרטון כולל תוכן סאטירי -הנאמר בהומור וללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!