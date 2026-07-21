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חדשות פוליטי מדיני

שלמה פילבר מעריך: הם בדרך ל-70 מנדטים

עד מדינה לשעבר והסוקר שלמה פילבר טען ב-גלי ישראל כי ניתוח הנתונים מציג תמונה שונה מהסקרים: "הם יקבלו 70 מנדטים"

17:16
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פילבר (אוליביה פיטוסי/פלאש90)

איש התקשורת והסוקר שלמה (מומו) פילבר יוצא נגד מגמת הסקרים האחרונה ומעריך כי גוש הימין נמצא בעמדת זינוק מבוססת להרכבת הממשלה הבאה. בריאיון לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל, הציג פילבר ניתוח של נתוני העומק והעריך כי הימין לא רק חוצה את רף 61 המנדטים, אלא עשוי להגיע למספרים גבוהים בהרבה.

"אני יושב שעות וימים, בלי הגזמה, על נתונים, אקסלים ומודלים", סיפר פילבר במהלך הריאיון. "אני מחפש כל הזמן איפה הטעות, איפה התקלה ואיפה אני לא רואה משהו, ונותן גם לאחרים לבדוק. מצטער, עד עכשיו לא מצאתי חריגה. אני מעריך שלימין יהיו 61 מנדטים או יותר".

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פילבר אף הציג תרחיש אופטימי עוד יותר עבור גוש הימין: "יש אפילו תרחיש שבו, אם תקום מפלגת ימין-מרכז חילונית שתצטרף לגוש, אפשר להגיע ל-67, 68 ואפילו 70 מנדטים. יש ציבור של ארבעה עד שמונה מנדטים שאומר: 'אני רוצה את נתניהו כראש ממשלה, אבל מחפש בית פוליטי אחר'. זה הגיימצ'יינג'ר של הבחירות הקרובות".

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שרה
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