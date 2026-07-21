שלמה פילבר מעריך: הם בדרך ל-70 מנדטים

איש התקשורת והסוקר שלמה (מומו) פילבר יוצא נגד מגמת הסקרים האחרונה ומעריך כי גוש הימין נמצא בעמדת זינוק מבוססת להרכבת הממשלה הבאה. בריאיון לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל, הציג פילבר ניתוח של נתוני העומק והעריך כי הימין לא רק חוצה את רף 61 המנדטים, אלא עשוי להגיע למספרים גבוהים בהרבה.

"אני יושב שעות וימים, בלי הגזמה, על נתונים, אקסלים ומודלים", סיפר פילבר במהלך הריאיון. "אני מחפש כל הזמן איפה הטעות, איפה התקלה ואיפה אני לא רואה משהו, ונותן גם לאחרים לבדוק. מצטער, עד עכשיו לא מצאתי חריגה. אני מעריך שלימין יהיו 61 מנדטים או יותר".