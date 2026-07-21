אליהו ליבמן חוזר לפוליטיקה; זו המפלגה בה הוא יתמודד

אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע לשעבר ואביו של אליקים ליבמן הי"ד שנרצח בטבח ב-7 באוקטובר, החליט להצטרף למפלגת נעם לקראת הבחירות הקרובות לכנסת.

על פי ההערכות, ליבמן צפוי להשתלב באחד המקומות הראשונים והמובילים ברשימה לכנסת.

לקראת צעדיו הראשונים בשליחות הציבורית החדשה, קיבל הבוקר ליבמן את ברכתו של רבי דוד אבוחצירא, המלווה את כניסתו לזירה הפוליטית המפלגתית.

ליבמן, איש התיישבות ודמות מוכרת בציונות הדתית, בלט בשנים האחרונות בפעילותו הציבורית ובמאבקו למען ההתיישבות והביטחון, וכעת יבקש לתרגם את ניסיונו לפעילות פרלמנטרית במסגרת מפלגת נעם.