טלטלה במפלגת ביחד: "צריך לשקול את המשך השותפות"

בנט ולפיד ( חיים גולדברג / פלאש90 )

החיבור הפוליטי שהבטיח להציב אלטרנטיבה שלטונית רחבה מתמודד עם מציאות מורכבת: המפלגה המאוחדת של יאיר לפיד ונפתלי בנט, "ביחד", סובלת בשבועות האחרונים מירידה עקבית בנתוני התמיכה בסקרים. המצב המתוח מציף כעת קולות ומתחים פנימיים בתוך המפלגה – בין ניסיון רשמי לשדר יציבות לבין ביקורת נוקבת וחשש מאיבוד בייס הבוחרים.

על פי הדיווח באתר 'מעריב', בסביבת הקמפיין של הרשימה המאוחדת מנסים להפחית מעוצמת הנתונים ומבהירים כי העבודה המטה והתכנון האסטרטגי נמשכים כסדרה. גורם המעורה בפרטי הקמפיין מדגיש את האמון בהנהגה המשותפת: "אנחנו סומכים על בנט וסומכים על לפיד, ושמחים מאוד על האיחוד הזה. אנחנו יודעים ובטוחים שזה הדבר הנכון למדינת ישראל. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, מסביב לשעון ועסוקים בהשלמת התוכניות והרפורמות שתקדם 'ממשלת התיקון' עם הקמתה". לדברי אותו גורם, התנודות בסקרים הן חלק משגרת בחירות ואינן מעידות על התוצאה הסופית בקלפי: "אנחנו לא מתבשמים מסקרים טובים והפוך גם. תזכור שבני גנץ קיבל בתחילת המלחמה 40 מנדטים והיום הוא לא עובר אחוז חסימה. המטרה הכי חשובה היא החלפת הממשלה, החזרת התקווה לאזרחים ולהתחיל את התיקון".

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אלא שמנגד, קולות אחרים בתוך המערכת מציגים תמונה מדאיגה בהרבה ומודים כי המהלך אינו מניב את התוצאות המקוות. גורם במפלגה מזהיר כי הניסיון לפנות לקהלים חדשים פגע בבייס ההיסטורי: "נכנסנו לחיבור הזה מתוך גילוי אחריות לאומית ורצון לייצר אלטרנטיבה שלטונית רחבה ויציבה, אבל אי אפשר לעצום עיניים מול המציאות. הסקרים מאז האיחוד לא משקרים – החיבור הזה פשוט לא מספק את הסחורה".

לדבריו, הפנייה ימינה יצרה בעיקר בלבול בקרב המצביעים הוותיקים: "הציבור שלנו, ציבור המרכז הליברלי שמלווה את 'יש עתיד' שנים, מרגיש מבולבל. במקום להביא קהלים חדשים מהימין הרך, הצעד הזה בעיקר מרחיק את הבייס הקיים". אותו גורם אף העלה לראשונה את אפשרות פירוק החבילה: "אי אפשר להמשיך לרוץ קדימה בעיניים עצומות רק בשם 'האיחוד'. אם המגמה הזו תימשך, נצטרך לשקול ברצינות לפרק את השותפות, להניף מחדש את הדגל של 'יש עתיד' ולדבר אל הבוחרים שלנו בלי פשרות אידיאולוגיות שממסמסות את מי שאנחנו".