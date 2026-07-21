נאור נרקיס על הפסד בפריימריז: "אני לא הולך לשום מקום"

נאור נרקיס, שנדחק למקום ה־22 בפריימריז של הדמוקרטים, הגיב לתוצאה והבהיר כי אין בכוונתו לפרוש מהחיים הפוליטיים או למתן את המסרים שהובילו את הקמפיין שלו.

נרקיס פתח את דבריו בקבלת תוצאות הבחירות ובתמיכה במפלגה. הוא בירך את המועמדים שנבחרו והצהיר כי יסייע לדמוקרטים במערכת הבחירות: "זו המפלגה שהכי מייצגת אותי במדינת ישראל, ואני חושב שנבחר צוות יוצא דופן שמתאים וראוי להוביל את מדינת ישראל".

לפי התוצאות, נרקיס דורג במקום ה־22 – הרחק מהמקומות הנחשבים כיום ריאליים. רשימת התוצאות המלאה פורסמה לאחר הצבעה של יותר מ־97 אלף מתפקדים.

"אז מה? עד שאצליח"

נרקיס לא ניסה לייפות את התוצאה, אך הציג אותה כתחילתו של תהליך פוליטי ארוך. "זה נכון שלא נבחרתי, ואני נמצא במקום ה־22, שהוא כרגע לא נחשב ריאלי לפי שום סקר. ואני רוצה לומר: אז מה?", כתב.

הוא הזכיר כי גם דמויות בולטות במחנה השמאל התמודדו בעבר מספר פעמים לפני שנכנסו לכנסת, וטען כי פוליטיקה היא מקצוע שדורש למידה, השתפרות והפקת לקחים.

"פוליטיקה היא מקצוע לכל דבר ועניין. לומדים, משתפרים, מנתחים טעויות – כך גם אני רואה שעליי לעשות. וכך אעשה. עד שאצליח", הצהיר.

15,345 מצביעים תמכו בו

נרקיס הודה ל־15,345 המתפקדים שלדבריו בחרו בו בהתמודדות הראשונה שלו, וכן למתנדבים שליוו את הקמפיין.

לצד זאת, הוא התייחס ללעג ולביקורת שספג לאחר פרסום התוצאות. לדבריו, דווקא העובדה שמועמד שהגיע למקום לא ריאלי זוכה לסיקור נרחב מעידה שהמסרים שהציג נוגעים בנקודה רגישה בחברה הישראלית.

"יש הרבה אנשים שצוחקים עליי ברגע הזה, מגחכים, שמחים לאיד ותוקפים אותי – וזה לגיטימי", כתב. "הבעיות הללו לא הולכות לשום מקום, ואני לא הולך לשום מקום".

נרקיס הבהיר כי ימשיך לקדם את מה שהגדיר כ"ציונות חילונית בלתי מתנצלת". הוא טען כי הציבור החילוני בישראל נמצא תחת לחץ מצד הממסד הדתי והחרדי, והציג את יחסי הדת והמדינה כאחד הנושאים שיכריעו את עתידה של ישראל.

בין היתר חזר על דרישתו לשוויון בגיוס, להפסקת מימון גופים דתיים שלטענתו פוגעים בזכויות ולהמשך פעילותו בערים החרדיות.

לדבריו, מסרים שנחשבים כיום רדיקליים עשויים להפוך בעתיד לעמדה מקובלת בקרב הציבור החילוני. נרקיס הודיע כי בכוונתו לצאת למסע ברחבי הארץ, להיפגש עם חילונים ולהעלות לסדר היום את המאבק בכפייה הדתית.

"בשנים האחרונות, גם מבלי להיות חבר כנסת, ייצגתי ובניתי ארגון שפועל למען זכויות החילונים במדינת ישראל", סיכם. "הדבר הזה הולך להמשיך ולהתגבר".