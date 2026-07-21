זיני טען לביזיון בית המשפט; נקבע דיון נגד אנשי השב"כ

בית המשפט קבעו דיון בבקשה שהגיש ראש השב"כ דוד זיני לפי פקודת ביזיון בית המשפט, בעקבות סירובם של אנשי שב"כ שעתרו נגד מינויו למסור את שמותיהם המלאים.

בבקשה הדחופה שהגיש טען זיני כי העותרים נמנעים פעם אחר פעם מקיום ההחלטות שניתנו בנושא. "חרף ההכרעה הברורה, העותרים או באי כוחם סיגלו שיטה", נטען בבקשה.

העתירה הוגשה נגד מינויו של זיני לראשות שב"כ, אך העותרים ביקשו שלא לחשוף בפניו את זהותם. לאחר שלא מסרו את שמותיהם חרף מספר החלטות שיפוטיות, הורו השופטים כי זיני יוכל לעיין בפרטים דרך מזכירות בית המשפט.

אלא שבהמשך התברר כי גם ברישומי המזכירות שמותיהם של רבים מהעותרים מופיעים בראשי תיבות בלבד. למרות דרישה נוספת למסירת השמות המלאים, העותרים סירבו פעם נוספת לעשות זאת.

בעקבות ההתפתחויות הגיש זיני את הבקשה הדחופה וטען לביזיון בית המשפט. כעת קבעו השופטים דיון שבו יידרשו הצדדים להתייחס לסירוב ולשאלת קיום ההחלטות.

קביעת הדיון אינה מהווה הכרעה כי העותרים אכן ביזו את בית המשפט. החלטה בעניין תתקבל רק לאחר שהשופטים יבחנו את טענות הצדדים.