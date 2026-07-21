הכתישה נמשכת: הכטב"מים האוקראינים חונקים את רוסיה

אוקראינה ממשיכה בקמפיין השחיקה היום יומי של רוסיה, בעורף ובעומק השטח האוקראיני. לאחר שבועות של מתקפה מתמשכת על תשתיות אנרגיה ולוגיסטיקה בעורף הרוסי, אוקראינה פועלת כעת בכוונה להפוך את האחיזה הרוסית בחצי האי קרים לבלתי משתלמת מבחינה צבאית, כלכלית וציבורית.

תיעוד חדש מחצי האי קרים מציג את המשך אותו דפוס שהובילה אוקראינה בחודשים האחרונים, שימוש מאסיבי בכלים אוטונומיים במטרה לשבש, לסכל ולהקריס כל אפשרות רוסית לאחיזה בשטח.

תיעוד התקיפה בקרים - צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית תיעוד התקיפה בקרים | צילום: צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית 10 10 0:00 / 0:19

האוקראינים מתרכזים על תקיפה של גשרים, כבישי גישה וכלים לוגיסטיים שמשמשים לאספקה, בתיעוד החדש נראה רחפן מתאבד אוקראיני מסוג FP-2 המיוצר על ידי אוקראינה מבצע תקיפה כנגד משאיות העומדות בתור בכביש הגישה המזרח לאי קרים.

המשאיות המשמשות להעברת ציוד, מזון ומשאבי אנרגיה לכוחות הרוסיים באוקראינה הפכו למטרה בולטת של אוקראינה, בניסיון לפרק אפילו את היכולת הבסיסית של הצבא הרוסי להאכיל את אנשיו.