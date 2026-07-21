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נתניהו יגיע? נקבעו תאריכי הלווייתו של לינדזי גרהאם

בקונגרס האמריקני הודיעו על פרטי ההלוויה של הסנאטור לינדזי גרהאם, שיכלול טקסי אזכרה בוושינגטון ובדרום קרוליינה. כל הפרטים

16:25
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לינדזי גרהאם (פלאש90)

שבוע וחצי אחרי מותו הפתאומי, בקונגרס האמריקני הודיעו כעת (שלישי) על פרטי הלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהאם, שיתקיימו בשבוע הבא.

על פי התכנון, ב-28 ביולי יתקיים טקס אזכרה מיוחד בסנאט, במסגרתו ארונו של גרהאם יובא לתוך מליאת הקפיטול. צוות חילוץ של חיל האוויר האמריקני יכניס את הארון למשכן, כמחווה לשירותו הצבאי של גרהאם בחיל האוויר.

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בתום הטקס, משמר הקפיטול יעביר את הארון לקתדרלה הלאומית בוושינגטון, שם יתקיים טקס ההספדים המרכזי. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יישא נאום לזכר הסנאטור הרפובליקני, כשנאמר כי משתתפים נוספים "יוכרזו בקרוב".

אחרי ההספדים, גרהאם יועבר בדרכו האחרונה לדרום קרוליינה, מדינת הבית שלו. ב-29 ביולי יתקיים טקס אזכרה נוסף בבירת המדינה קולומביה, ולאחר מכן הוא ייקבר בבית העלמין במחוז פיקנס - המקום שבו גרהאם גדל, ואזור הבחירה שלו שהסנאטור ייצג בקונגרס במשך שנים ארוכות.

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ראובן
לפני 38 דקות

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