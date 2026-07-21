ארה"ב חושפת זהות של חייל נוסף שנהרג בלחימה

הותר לפרסום שמו של חייל אמריקאי נוסף שנהרג כתוצאה מהלחימה נגד איראן, סמל מייקל עמנואל סווינטון, בן ה-30 מקרוליינה הצפונית נהרג ביום ראשון, בבסיס האמריקאי בעיר ארביל בשטח עיראק.

על פי ההודעה, סווינטון נהרג בעקבות פיצוץ כטב"מ איראני מתאבד, אך באופן חריג, לא במהלך מתקפה אקטיבית.

בשלהי יום ראשון ביצעו כוחות אמריקאים פיצוץ יזום של כטב"מ איראני מתאבד שנחת בשטח הבסיס אך לא התפוצץ, סווינטון עצמו לא השתתף בפיצוץ המבוקר, אך נפצע מרסיסים שהתפזרו למרחק במהלך הפיצוץ המבוקר.

הבית הלבן הודיע כי גופתו תוטס למדינת ביתה על ידי האייר פורס 1, ובליווי הנשיא או סגנו ואנס, כחלק מטקס כיבוד הלוחמים הנופלים.