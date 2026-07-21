אודיה פינטו ובעלה אליאור ( רפי דלויה )

אודיה פינטו, אחת הכוכבות הבולטות בתוכנית "פאוור קאפל", משיקה הערב (שני) מתקפה חריפה על הזוגות האחרים בתוכנית. בהצצה לפרק ההדחה שישודר בערוץ 13, פינטו חושפת את תחושותיה האמיתיות ולא חוסכת במילים.

"לא הרגשתי שהם כל כך טרחו לבוא ולהכיר אותי", מספרת פינטו בפרק. "הרגשתי שישר קטלגו אותי באיזהשהו משהו מסוים. וזו הייתה התחושה שלי. זאת שלא יודעת אנגלית, זאת שבדעה פוליטית אחרת, זאת שבאה... זה התחושה שלי, ככה חוויתי".

אודיה פינטו ובעלה אליאור - רשת 13 אודיה פינטו ובעלה אליאור | צילום: רשת 13 10 10 0:00 / 0:45

"מעין קצת התנשאות" פינטו ממשיכה ומתארת את התחושה שחוותה מצד הזוגות האחרים: "מעין אולי קצת התנשאות, שאני לא מכירה סיפורים מסוימים או סרטים מסוימים או אבות מפורסמים, וזו התחושה שלי". כוכבת הרשת מדגישה כי היא לא רואה במצב שנוצר משהו ילדותי. "ולא נוצר פה... תקשיב, יש פה אמירה של 'מחנות'. זה לא מחנות, אני לא בגן, אוקיי? זה פשוט ככה יצא", היא מבהירה.

פאוור קאפל - רשת 13 פאוור קאפל | צילום: רשת 13 10 10 0:00 / 2:59

"אני לא חיילת של אף אחד"

פינטו מסיימת את דבריה בהצהרה נחרצת: "ואני לא חיילת פה של אף אחד, ואני לא מאויימת מאף אחד. הדבר היחיד שמאיים עליי זה הקדוש ברוך הוא". דבריה של פינטו מגיעים על רקע המתחים המתגברים בתוכנית.

אודיה פינטו ושיר טרן ( צילום: אינסטגרם )

הסכסוך עם שיר טרן

יצוין כי המתח בין פינטו לבין שיר טרן ממשיך גם מחוץ לתוכנית. בריאיון שנתנה טרן לאחרונה, היא סיפרה כי ניסתה כמה פעמים ליישר את ההדורים עם פינטו ואף הציעה לה להיפגש לקפה, אך לדבריה, הדברים לא התקדמו.

פרק ההדחה שישודר הערב צפוי להיות אחד הפרקים הדרמטיים ביותר של העונה, כאשר הזוגות ייאלצו להתמודד עם המתחים ביניהם באופן ישיר ובלתי אמצעי.