הציד נמשך: רכב מחבלים הופצץ מהאוויר במרכז הרצועה

הרכב המופצץ ( ללא קרדיט )

צה"ל מעלה הילוך ברצועת עזה, והתוצאות בשטח מדברות בעד עצמן. בתקיפה אווירית נוספת שהתרחשה במרכז הרצועה, סוכל ממוקד כלי רכב שבו שהו לפי הדיווחים לפחות שני מחבלים. התקרית הזו היא חלק ממגמה הולכת ומתרחבת של סיכולים ממוקדים מהאוויר, כאשר צה"ל לא מוריד את הרגל מהגז וממשיך לרדוף בצורה נחושה אחרי פעילים שלקחו חלק בטבח.

התקיפה ( צילום: ללא קרדיט )

העצמת הלחץ הצבאי בימים האחרונים מייצרת סדר יום חדש בשטח, כשכמעט בכל יום מדווח על תקיפה נוספת נגד חוליות ומפקדים. במהלך השבוע האחרון בלבד, יותר מ-57 מחבלים כבר חוסלו כתוצאה מהרחבת גל התקיפות הישראליות בצה"ל מבהירים כי המרדף נמשך, והמסר לעבר מחבלי הנוחבה והארגונים ברצועה ברור לחלוטין החשבון פתוח והיד עוד נטויה.