הבנקים מעריכים: קרובים מתמיד למלחמת עולם 3

בנק ההשקעות מהגדולים בעולם, גולדמן סאקס, פרסם מסמך תחזיות פנימי אל משקיעיו, בו הוא מעריך על פי שורה של אלמנטים ומדדים רבים כי המצב הבינלאומי הוא הנפיץ ביותר שהיה מאז מלחמת העולם השנייה וכי המצב היום קרוב יותר להידרדרות למלחמת עולם שלישית, אפילו יותר ממשבר הטילים בקובה של שנות ה-60, במהלכו עמד העולם פסע ממלחמה גרעינית.

על פי הערכת הבנק, שמבוססת על ניתוחים כלכליים, ביטחוניים, גיאו-פוליטיים וטכנולוגיים רמת המתיחות הנוכחות, יחד עם מצב הכלכלה העולמית, האיום על חופש השיט ומשבר אנרגיה שמתבשל על אש קרה, זהו אחד הרגעים הנפיצים ביותר מאז ימי השיא של המלחמה הקרה.

על פי המודלים של גולדמן, העולם מעולם לא היה קרוב יותר למלחמת עולם שלישית, אפילו לא בימי משבר הטילים הקובני של 1962, אך כאשר בעוד אז האיום היה מלחמת גרעינית, כעת החשש הוא לא משואה גרעינית אלא מלחמה גלובלית, א-סימטרית, ושתגרום להקרסת שווקי האנרגיה, נצירת מסלולים ימיים ופירוק שרשראות האספקה הגלובליות.

הבנק מעריך כי במדינה והסכסוך בין ארה"ב ואיראן במרצי הורמוז יימשך, מחיר הנפט יכול לטפס אפילו למעל מ-120 דולר לחבית בודדת, דבר שבמידה ויימשך לאורך זמן, יכול להוביל לאינפלציה גלובלית וקריסה של תעשיות בעלי דרישות אנרגיה אינטנסיביות.

מנגד, הבנק גם סימן את תקופה זו כבעלת פוטנציאל רווח לאל בעלי ההון להשקיע סכומים משמעותיים, והבנק ממליץ ללקוחותיו להשקיע בחברות נשק, ספציפית כאלה מבוססות AI.