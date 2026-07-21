רגעים מרגשים ואינטימיים מהערב האחרון של נטע ואביתר דנגור בדירה בצפון, לפני שהזוג חוזר לתל אביב. בהצצה שפורסמה מהתוכנית "חתונה ממבט ראשון", נחשפים רגעי הפרידה של הזוג מהמקום שבו התגוררו במהלך הצילומים, כשהם מסכמים את התקופה בארוחת ערב מיוחדת.

"ערב אחרון שלנו בדירה, ארוחת ערב, ארוחת פרידה", פותח אביתר את הערב המרגש. "הזמנו מהמסעדה האהובה עלינו". כשהוא מבקש מנטע להציג את המנות, היא מסרבת בקצרה, ונראה שהרגש עולה על השפה.

בסרטון נראים השניים רוקדים מול הספה בסלון, כשאביתר מתפעל: "מי זה הרקדן?". נטע, מצדה, משתפת בתחושות המעורבות: "האמת, זה עצוב לעזוב פה".

ברגע אינטימי בסלון, אביתר מביע את רגשותיו כלפי נטע: "האישה הכי שווה בתוכנית, בכל 'חתונמי', פה יושבת לידי. בכל העונות. שלי". כשנטע שואלת אותו אם הוא עצוב לעזוב, הוא משיב בכנות: "כן, באסה לעזוב. אבל אין מה לעשות, כל דבר טוב יש לו סוף, וזה נראה לי תהיה התחלה של..."

"כיף אחר, לא?", משלימה נטע את המשפט, ואביתר מאשר: "כן. אנחנו חוזרים הביתה".

הזוג מול אתגרי התוכנית

כזכור, נטע ואביתר הם אחד הזוגות המרכזיים בעונה הנוכחית של "חתונה ממבט ראשון". לאחרונה, נטע חשפה את החששות שלה לקראת מפגש הזוגות, כשהיא הודתה שהיא "מפחדת שנגזים" עם השיתוף מול המצלמות ושאר המשתתפים.

בשיחה אינטימית ברכב לפני המפגש, נטע סיפרה לאביתר: "אני קצת יותר חוששת מאולי מחר, אם פתאום ייפתחו דברים". היא הוסיפה כי "פחות זורמת לי הסיטואציה של ללכת עם 20 אנשים בבגד ים", והסבירה שהחשש הגדול שלה הוא לפגוש אנשים חדשים ואולי "להגזים קצת עם השיתוף".

בראיון שערך אביתר לאחרונה, הוא התייחס לרגעים הפחות פשוטים ששודרו, ובראשם הדיון הסוער סביב סוגיית ה"טייפקאסט" במהלך ירח הדבש. "כשנוי אמרה את זה, נכון, זה קצת הפתיע אותי, בעיקר בגלל הטיימינג שבו זה נאמר", הודה.

כעת, כשהזוג חוזר לתל אביב ומסיים את שלב הצילומים בצפון, נותרה השאלה הגדולה: מה יהיה המשך הדרך שלהם? הצופים ימשיכו לעקוב אחר התפתחות הזוגיות בפרקים הבאים של התוכנית.