"צריך שסביבת הרב לנדו תחזור בתשובה"

הרב שמואל אליהו ( צילום: אלישע גרוסברג )

הרב שמואל אליהו התייחס היום (שלישי) לסערה סביב דבריו של מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, נגד הציבור הדתי-לאומי וחיילי צה"ל, ואמר כי הוא מתקשה להאמין שכך התכוון לומר.

בתשובה לשאלה שנשאל בנושא אמר הרב אליהו: "כנראה שהוא טעה, כי הוא לא מכיר את המציאות. מישהו אמר לו דברים שלא היו ולא נבראו. זו ממש טעות, טעות חמורה". הדברים הוצאו מהקשרם בהמשך ביקש הרב אליהו לדון את הרב לנדו לכף זכות ואמר כי ייתכן שדבריו לא הובנו כראוי. "הוא בטח לא ידע. הוציאו דברים מהקשרם, כי לא יכול להיות שתלמיד חכם גדול יגיד דברים כאלה מופרכים. זו הוצאת שם רע על עם ישראל, על חיילי ישראל. לא יכול להיות דבר כזה".

הרב דב לנדו בהתבטאות חריפה נגד הציבור הסרוג - צילום: בקודש פנימה הרב דב לנדו בהתבטאות חריפה נגד הציבור הסרוג | צילום: צילום: בקודש פנימה 10 10 0:00 / 0:56

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יועצים רעים - משחיתים

לדברי הרב אליהו, האחריות מוטלת בעיקר על סביבתו של הרב לנדו: "צריך שהסביבה שלו תחזור בתשובה, כי לפעמים יועצים רעים יכולים להשחית את הכול. זה כמו קמצא ובר קמצא אנשים, יועצים רעים, אינטרסים, גורמים מחלוקת בעם ישראל".