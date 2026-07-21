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אחרי שנים שבהן ביססה את מעמדה כשחקנית וזמרת מצליחה בעולמות המשחק והדיבוב, משי קלינשטיין מבצעת את הצעד המשמעותי: היא יוצאת לדרך עם אלבום בכורה ראשון משלה. הסינגל הראשון מתוך האלבום צפוי לצאת באוגוסט הקרוב, ועם הצעד הזה היא מצטרפת רשמית לאחת השושלות המוזיקליות המפוארות בישראל.

משי, בתם של הזמרת ריטה והזמר רמי קלינשטיין, מתווספת כעת לרשימה המכובדת של זמרי המשפחה, לצד אחותה הזמרת נועם קלינשטיין. השושלת המוזיקלית, שכבר הותירה חותם עמוק על המוזיקה הישראלית, ממשיכה להתרחב. בין עשייה מוזיקלית לפרויקטים מרכזיים בימים אלה, משי קלינשטיין נמצאת בעיצומה של עבודה אינטנסיבית על אלבום הבכורה. לצד העשייה המוזיקלית, היא ממשיכה להוביל פרויקטים מרכזיים בעולמות התרבות והבידור, ביניהם ההפקות 'פיטר פן', 'מיקה שלי' ו'אפס ביחסי אנוש'. כל זאת, לצד האימהות לשני ילדיה. הלוח הזמנים העמוס של קלינשטיין מעיד על עשייה רבת היקף. מטעמה נמסר כי היא ממוקדת כעת בעבודה הקשה סביב אלבום הבכורה המרגש, תוך ניהול מקביל של מספר פרויקטים מרכזיים.

( רפי דלויה )

שמועות על השתתפות באירוויזיון

במקביל לעשייה המוזיקלית, עלו בימים האחרונים שמועות על אפשרות שקלינשטיין תתמודד בעונה הקרובה של "הכוכב הבא לאירוויזיון 2027", תחרות ריאליטי-השירה המצליחה של קשת 12. התוכנית, שדרכה נבחרו הנציגים של ישראל בשנים האחרונות, העלתה לבמת האירוויזיון את נועם בתן, יובל רפאל, עדן גולן ונטע ברזילי.

עם זאת, מטעמה של משי הובהר כי "המגעים אכן התקיימו, אך הנושא רחוק מלהיות סגור. כרגע, היא ממוקדת בעשייה המוזיקלית האינטנסיבית סביב אלבום הבכורה והפרויקטים המרכזיים שהיא מובילה".

משי קלינשטיין, שבעבר שחררה את השיר המרגש "זה לא הזמן ללכת" לזכרם של נרצחי הנובה, ממשיכה לפעול במספר זירות במקביל. השאלה היא האם בעתיד הקרוב נראה אותה גם על במת תחרות האירוויזיון, או שהיא תמשיך להתמקד בעשייה המוזיקלית העצמאית שלה.