ניתוח שני בתוך שנה: כרמל שאמה הכהן חושף את מצבו הבריאותי

ראש עיריית רמת גן יתאשפז היום ומחר יעבור ניתוח להסרת גידול מכלייתו השמאלית, כשנה לאחר שנותח בכליה השנייה. שאמה הכהן הבהיר: "אינני מצוי בסכנת חיים ואינני חולה במצב קשה".

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, חשף היום כי הוא מתמודד בפעם השנייה בתוך כשנה עם גידול בכליה. לדבריו, הוא יתאשפז היום בבית החולים שיבא ומחר יעבור ניתוח להסרת הגידול מכלייתו השמאלית.

"זה לא כיף לעבור ניתוח שני בשנה, אבל אני נכנס אליו באמונה, באופטימיות וברוח חזקה", כתב שאמה הכהן. הוא ביקש להרגיע את תושבי העיר והבהיר כי אינו מצוי בסכנת חיים וכי מצבו אינו מוגדר קשה.

גידול נוסף התגלה בבדיקות הישנות

לפני כשנה עבר שאמה הכהן ניתוח להסרת גידול סרטני בגודל שישה סנטימטרים מכלייתו הימנית. לדבריו, הניתוח הסתיים בהצלחה, הכליה נשמרה והוא לא נזקק לטיפול תרופתי, להקרנות או לטיפול משלים אחר.

כחצי שנה לאחר מכן, במהלך בדיקת מעקב, התברר כי ההדמיות המקוריות לא פוענחו במלואן. בבדיקה התגלה כי כבר באותו זמן היה קיים גידול נפרד בכליה השמאלית, בגודל של כשלושה סנטימטרים.

לדברי שאמה הכהן, מדובר בשני גידולים נפרדים ועצמאיים, אחד בכל כליה. הוא ציין כי שניהם התגלו בשלב המאפשר להסירם תוך שמירה על הכליות, וכי לפי ההערכה הרפואית אין עדות לגרורות ואין צורך בטיפולים משלימים.

הניתוח נדחה בעקבות המלחמה ומצבה של אמו

שאמה הכהן סיפר כי הצורך בניתוח התברר כבר בחודש פברואר, אך הוא ביקש מהרופא לדחות אותו בשל ההיערכות לאפשרות של מערכה נוספת מול איראן.

לדבריו, במהלך המלחמה המשיך לפעול ברחבי רמת גן, עבר בין זירות ומקלטים ונשאר זמין לתושבים. לאחר מכן נאלץ לדחות שוב את הניתוח בעקבות ההידרדרות הפתאומית במצבה של אמו. "כעת הגיע הזמן לטפל גם בעצמי", כתב.

צפוי לשוב בתוך שבועיים עד שלושה

הניתוח יבוצע בבית החולים שיבא באמצעות מערכת דה וינצ'י, תחת טיפולו של פרופ' זהר דותן. לדברי שאמה הכהן, זמן ההחלמה הצפוי עומד על כשבועיים עד שלושה, ולאחר מכן הוא צפוי לשוב בהדרגה לעבודתו.

ראש העיר התייחס גם לשמועות על מצבו הרפואי ותקף את הגורמים שלטענתו מפיצים מידע שקרי. הוא אף הזכיר אמירה שיוחסה לפני כשנתיים לראש האופוזיציה העירונית, אך הדגיש כי אין קשר בינה לבין מחלתו.

"אין סיבה ממשית לדאגה", סיכם שאמה הכהן. "אני נמצא בידיים טובות ומסורות בבית החולים שיבא, ובסיוע הברכות, התפילות והתמיכה שלכם, בעזרת השם אעבור מחר את הניתוח בהצלחה ואשוב במהרה להוביל את העיר ולשרת אתכם".