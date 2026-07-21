ביידן ניסה לעצור את המלחמה, נתניהו טרף את הקלפים

תחקיר עומק של מגזין הניו יורק אל תוך הלחץ הדיפלומטי של ממשל ביידן על ישראל ועל ראש הממשלה נתניהו בניסיון לעצור את המלחמה בעזה, כיצד הנשיא תכנן 'לתקוע מקל' לראש הממשלה, והתרגיל שהצליח להוציא את נתניהו מהבוץ.

לקראת פרסום ספר זכרונותיו של הנשיא לשעבר ביידן, מכהונתו בבית הלבן, ביצע מגזין הניו יורק תחקיר מעמיק אל תוך הידרדרות היחסים בין ממשל ביידן וממשלת ישראל וראש הממשלה נתניהו, על רקע הלחימה בעזה.

התחקיר, שהורכב משיחות עם שורה של בכירים לשעבר בבית הלבן במהלך כהונת ביידן בנוסף לשיחות עם גורמים דיפלומטיים מעורים בפרטים, חשף מאבק כוחות אימתני בין הצדדים, שאף כלל תוכנית דיפלומטית חריגה של ביידן וצוותו.

הפרטים מתרכזים בתקופת שיא הלחימה בעזה, צה"ל היה עמוק בלחימה נגד ארגון הטרור, כאשר עוד עשרות רבות של חטופים הוחזקו על ידי ארגון הטרור, ורגע לפני הכניסה לרפיח.

על פי התחקיר, הפערים בין הצדדים הבשילו לאורך תקופה ארוכה, כאשר כבר מהשבועות הראשונים ללחימה, הרגישו גורמים בכירים 'חוסר נוחות' ביחס לרמות ההרס בעזה, כולל מזכיר המדינה בלינקן עצמו.

באפריל 2024 הגיעו היחסים לנקודת רכישה, כאשר כטב"מ צה"לי ביצע תקיפה נגד רכב שהתברר בדיעבד כרכב של ארגון הסיוע "המטבח העולמי", השייך לחברו ומקורבו של הנשיא ביידן, על פי התחקיר הנשיא זעם והתחיל לתכנן צעדים ראשונים לקראת הפעלת לחץ משמעותי הרבה יותר על ישראל.

מאוחר יותר, כאשר תכננה ישראל את הפלישה לרפיח, ביצע ביידן את המהלך הראשון, ומנע לסירוגין משולחי פצצות כבדות לישראל כחלק מאיתות לראש הממשלה נתניהו.

בשלב זה, על פי התחקיר, התפתחה יוזמה במעמקי הממשלה, הנשיא ביידן יישא נאום, חריף ולא דיפלומטי, ויפנה מעל ראשו של נתניהו אל אזרחי ישראל, גורמי אופוזיציה, ויקרא להם לעצור את המלחמה לפני הפלישה לרפיח ולפנות לעסקה, או להסתכן בהשלכות חמורות ליחסי ישראל-ארה"ב.

המהלך החמור כמעט ויצא לפועל, אך לבסוף סוכל בהצלחה על ידי ראש הממשלה נתניהו והשר רון דרמר, אשר הציעו לאמריקאים לפתוח מגעים לעסקת חטופים ועצירת הלחימה בתנאים ואופן שגרמו לממשל להאמין כי פני הממשלה אכן לעסקה, ביידן שינה את נאומו ברגע האחרון ונמנע מלתקוף את נתניהו או להחריף את הסדק ביחסים בין המדינות ונאם רק בקריאה לישראל לקחת את העסקה שהאמין שהייתה על השולחן.

לאחר סיכול הנאום, החלו נתניהו ודרמר להוסיף תנאים לעסקה ולטעון בפני הממשל כי נדרש לישראל עוד זמן להשיג הישגים ביטחוניים חיוניים, עד שלבסוף כבר הפסיד ביידן את הבחירות לנשיא דונלד טראמפ, והפך לחסר יכולת בהשפעה על מדיניות ישראל בשטח.