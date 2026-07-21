חיזוק לליברמן: מפקד חטיבה 8 לשעבר מצטרף למפלגה

תא"ל במיל' גדי מאירי, לשעבר מפקד חטיבה 8 וסגן מפקד חטיבה 460, הודיע היום על הצטרפותו לישראל ביתנו ועל תמיכתו ביו"ר המפלגה, ח"כ אביגדור ליברמן, לראשות הממשלה.

מאירי שירת במשך עשרות שנים בחיל השריון ומילא שורה של תפקידי פיקוד ומטה בכירים. בין היתר פיקד על גדוד 77 בחטיבה 7 ועל חטיבה 8, ושימש ראש צוות כשירות וכוננות ביחידת מבקר מערכת הביטחון.

גם לאחר שחרורו משירות קבע המשיך מאירי לשרת במילואים, וכיום הוא ממלא תפקיד בכיר בפיקוד הצפון.

לצד פעילותו הצבאית, מאירי צבר ניסיון גם בזירה הציבורית והניהולית. הוא כיהן כחבר מליאת המועצה האזורית עמק הירדן, כחבר בדירקטוריון קק"ל וכיו"ר ועדת הכספים של הארגון.

"ליברמן הוא האיש המתאים"

בהודעת ההצטרפות מסר מאירי: "לאחר שנים ארוכות של שירות בצה"ל ושל עשייה ציבורית, החלטתי להצטרף לישראל ביתנו ולתמוך באביגדור ליברמן לראשות הממשלה".

לדבריו, "אביגדור ליברמן הוא המנהיג בעל הניסיון, הנחישות והראייה האסטרטגית הנדרשים כדי לשקם את הביטחון, להחזיר את המשילות, לחזק את צה"ל ולאחד מחדש את הציבור סביב ערכים של ציונות, שירות ואחריות לאומית".

מאירי הוסיף כי הצטרפותו לישראל ביתנו היא המשך ישיר לדרך שבה פעל לאורך חייו. "מנהיגות נבחנת במעשים ולא בסיסמאות. ליברמן הוא האיש המתאים להוביל את ישראל ולהיות ראש הממשלה הבא", אמר.

עוד ציין מאירי כי בכוונתו לפעול לחיזוק פעילותה של ישראל ביתנו במרחב הכפרי: "כמי שגר במרחב הכפרי ופעל רבות בקק"ל למענו, אשמח לייצג מרחב זה בישראל ביתנו ולפעול להרחבת תשתית השטח של המפלגה ברחבי הארץ".