טרגדיה קשה פקדה את עולם הטלוויזיה הישראלית: יקיר לוי, כוכב תוכנית הדוקו-ריאליטי "האמריקאים" של רשת 13, הלך לעולמו בגיל 45 בנסיבות טרגיות. על פי הדיווח ברשת 13, לוי נפל מקומה 28 במלון במיאמי שבפלורידה. הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים.

התוכנית "האמריקאים", שעלתה לשידור השנה, עקבה אחר חמישה ישראלים לשעבר שעברו ללוס אנג'לס ובנו שם קריירות מצליחות, אך נותרו קשורים לשורשיהם בישראל. לצד לוי השתתפו בתוכנית גם אסף בלכר, סיגל סטייל, לי אלון ומוזס חכמון.

"הגעתי עם 300 דולר והפכתי אותם למיליונים"

לוי, שאביו נפטר כשהיה רק בן שלוש, סיפר בעבר על המסע המרשים שלו לארצות הברית. "אפשר להגיד שאני חי את החלום האמריקאי. הגעתי עם 300 דולר והפכתי אותם למיליונים", מסר בריאיון לתוכנית "העולם הבוקר". "עשיתי את זה לאט-לאט, עם עבודה קשה והמון חלומות... אלוהים חילק לי קלפים כאלה, אז לקחתי אותם והפכתי להצלחה מבלי שפגעתי באף אחד ולא עשיתי שום פשע. רק בעבודה קשה והתמדה".

לאורך העונה של "האמריקאים", שצולמה לפני אירועי 7 באוקטובר, נחשפו הצופים לדיונים עמוקים בין לוי לאשתו, ישראלית אף היא, בנוגע לרצון שלה לשוב ארצה. "ישראל נמצאת בלב שלי 23 שנה. לא שכחתי את המקום שממנו הגעתי", הבהיר לוי בריאיון, כשהוא מדגיש את הקשר העמוק שלו למולדת למרות שנות השהייה הארוכות בחו"ל.