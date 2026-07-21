המונדיאל נגמר: 6 משחקי הכדורגל שכדאי לראות כבר השבוע

המונדיאל הסתיים, אך כבר השבוע חוזרים משחקי המועדונים למרכז הבמה. שלוש נציגות ישראליות יפתחו משימות אירופיות, אל־נאסר של כריסטיאנו רונאלדו תפגוש יריבה פורטוגלית ואינטר מיאמי תחזור מהפגרה – אך ללא ליונל מסי.

הפועל באר שבע מתחילה את המסע לעבר הכוכב האדום

הפועל באר שבע תפגוש הערב בשעה 22:00 את ויקינגור רייקיאוויק, במשחק הראשון של סיבוב המוקדמות השני בליגת האלופות. הגומלין ייערך בישראל ב-29 ביולי.

אחד השמות המסקרנים אצל האלופה האיסלנדית הוא גילפי סיגורדסון, ששיחק במשך שנים בפרמייר ליג. עבור באר שבע זהו גם משחק שעשוי לפתוח מסלול מסקרן במיוחד: המנצחת בצמד המפגשים תתמודד בסיבוב הבא מול המנצחת בין לארן לכוכב האדום בלגרד. אופ"א

רונאלדו חוזר לפורטוגל – מול בנפיקה

מחר בשעה 20:00 תפגוש אל־נאסר של כריסטיאנו רונאלדו את בנפיקה במסגרת משחק ידידות. מעבר להכנות לעונה החדשה, המפגש מחזיר את רונאלדו למגרש מול אחת הקבוצות הגדולות במדינה שבה החל את הקריירה.

רונאלדו גדל בספורטינג ליסבון, היריבה הגדולה של בנפיקה, ולכן גם משחק הכנה בין הצדדים צפוי לעורר עניין בפורטוגל. עם זאת, לפי המידע שנמסר עד כה לא פורסם הרכב הקבוצה, ולכן עדיין לא ברור כמה דקות יקבל הכוכב.

מסי ייעדר – לבנדובסקי עשוי לערוך בכורה

בלילה שבין רביעי לחמישי, בשעה 02:30, אינטר מיאמי תארח את שיקגו במשחק החזרה שלה ל-MLS לאחר פגרת המונדיאל. אלא שהכוכב הגדול של המועדון לא צפוי להשתתף: מסי, שהגיע עם ארגנטינה עד לגמר, צפוי לקבל מנוחה ולהחמיץ גם את המשחק הזה וגם את המפגש הבא מול מונטריאול.

מי שעשוי לעמוד במרכז המשחק הוא דווקא רוברט לבנדובסקי, שהצטרף לשיקגו ועשוי לערוך את הופעת הבכורה שלו. אינטר מיאמי יצאה לפגרת המונדיאל אחרי ניצחון משוגע 4:6 על פילדלפיה, שבו לואיס סוארס כבש שלושער. אינטר מיאמי, MLS

בית"ר פותחת בקפריסין, ההכרעה עוברת לגומלין

ביום חמישי בשעה 19:30 תתארח בית"ר ירושלים אצל א.א.ק לרנקה, במשחק הראשון של סיבוב המוקדמות השני בקונפרנס ליג.

המשחק ייערך באצטדיונה של א.א.ק בלרנקה, כאשר הגומלין יתקיים ב-30 ביולי. המשמעות היא שבית"ר לא חייבת להכריע את ההתמודדות כבר בקפריסין, אך כל תוצאה שתשאיר אותה בתמונה תהפוך את משחק החזרה למכריע. אופ"א

הפועל תל אביב חוזרת לאירופה מול יריבה בולגרית

בשעה 21:30 תארח הפועל תל אביב את לודוגורץ הבולגרית, גם היא במסגרת המשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג.

הפועל תנסה לנצל את המשחק הראשון כדי להגיע עם יתרון לגומלין, שייערך ב-30 ביולי. בניגוד לבית"ר, שתפתח את ההתמודדות בחוץ, האדומים יתחילו בבית ולאחר מכן ייצאו למשחק ההכרעה מול לודוגורץ. אופ"א

אינטר מיאמי משלימה שני משחקים בארבעה ימים

בלילה שבין שבת לראשון, בשעה 02:30, תתארח אינטר מיאמי אצל מונטריאול. זה יהיה משחקה השני בתוך ארבעה ימים, וגם ממנו מסי צפוי להיעדר בעקבות תקופת המנוחה שלאחר המונדיאל.

עבור אינטר מיאמי מדובר בפתיחה עמוסה במיוחד לחלקה השני של עונת ה-MLS. הקבוצה תצטרך להסתדר ללא השחקן המרכזי שלה ולנסות לשמור על התנופה שבה יצאה לפגרה.