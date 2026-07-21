בגיל 40: רוני דואני חוזרת - "לא אעשה מה שעשיתי"

בשביל רבים מאיתנו רוני דואני (רוני סופרסטאר) תמיד תהיה האייקון שהביא את הפופ המודרני למרכז הבמה בישראל.

בראיון חדש לגלי צה"ל, הכוכבת משתפת במחיר הכבד שליווה את המשבצת הזו: "התעייפתי מלהסביר את עצמי, מלהסביר מה זה פופ ולמה אני רוצה לעשות פופ, ומלשאת את הדגל הזה. ואז הלכתי אחורה – ומשהו בי נרגע בלהסביר לעצמי דברים."

הסגירת מעגל עם דור העתיד

ההתרחקות מזרקורי הבמה לא החלישה את ההשפעה של דואני על המוזיקה הישראלית. עם חזרתה ליצירה, היא גילתה שהותירה חותם עמוק על אמני הפופ והרוק הבולטים של הימים אלו:

על נונו (נעמי) דואני שיתפה בהתרגשות לגלות שנונו גדלה על המוזיקה שלה. בשיא הקריירה, העומס וההופעות הבלתי פוסקות לא איפשרו לרוני לעצור ולהקשיב לסיפורים של הילדים ששמעו אותה בחדר. על להקת ג'יין בורדו אמרה דואני כי היא עובדת בימים אלו על שירים לאלבומה החדש יחד עם סולנית הלהקה, דורון טלמון.

"יש פופ בחוץ ואני שמחה עליו," היא מודה, ומספרת על האהבה וההערכה החמה שהיא זוכה לקבל מהקולגות הצעירים.

פופ בגיל 40? הסאונד החדש נחשף

עם החזרה לזירה והציפייה לאלבום חדש, דואני מתמודדת עם השאלה המתבקשת – איך עושים פופ בשלב הזה בחיים?

"דיברנו על פופ, אז פופ בגיל 40? זה עניין," היא מדגישה. "אני לא אחזור לעשות את מה שעשיתי, אז כאילו מה הסאונד החדש שלי עכשיו?"

את התשובה לשאלה הזו היא מספקת עם סינגל חדש באנגלית בשם "Anytime", שיר שדואני מעידה עליו באופן אישי שהוא "כל כך נוגע בי" ומסמן את תחילתו של הפרק החדש והמרגש בקריירה שלה.