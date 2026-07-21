המודיעין שמטריד את טראמפ: "צפויה מערכה ארוכה באיראן" 

גורמי ביטחון בכירים ומקורבים לבית הלבן, חלקו פרטים מהערכה מודיעינית עדכנית של גופי הביטחון, שהצביעה על סיכוי גבוהה כי החלפת המהלומות הנוכחית בין טהראן ו-וושינגטון תהפוך בסבירות גבוהה למערכה ארוכת טווח, שצפויה להימשך חודשים לכל הפחות.

על פי גופי המודיעין "המכות האמריקאיות הנוכחיות לא צפויות להקל על עמדת המשא ומתן של המשטר", אשר על אותה הערכה "מראה מחויבות ונחישות למטרה עליונה אחת בלבד: הישרדות המשטר בכל מחיר".

הדוח מסביר כי האנליסטים מצפים למבוי סתום ממושך עם התקפות מתמשכות בין שני הצדדים, אך ללא השגת הכרעה חדה על ידי מי מהצדדים. ההערכות מצביעות כי "ההנהגה האיראנית מחשבת את צעדיה, ומעדיפה לשלם מחירים משמעותיים בשדה הקרוב על פני וויתורים בחדרי המשא ומתן".

הערכות אלה צפויות להטריד את מנוחתו של הנשיא טראמפ, שכן הנשיא ידוע בחיבתו למהלכים מהירים וגרנדיוזיים, וסולד מכל שקיעה אל בוץ מדיני ומלחמתי לאורך זמן.

בפניי טראמפ תעמוד בקרוב בחירה, האם להגביר את האש או לסגת חזרה אל מסגרת המשא ומתן, וכשבחירות האמצע בארצות הברית מתקרבות מידי יום, ומחירי הנפט ממשיכים בעלייה, יידרש הנשיא לקבוע מה יעלה פחות בעיני הציבור בארה"ב, להיתפס כמי שהתקפל מול איראן או להמשיך במלחמה גם אל תוך בחירות האמצע.