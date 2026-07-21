השחקן עומר חזן, שנמצא בימים אלה בתהליך התחזקות דתית, מצטרף לאחת ההפקות המרכזיות של פלטפורמת הסטרימינג החדשה "רגע TV". חזן יככב בסדרה על דמותו של רבי ישראל בעל שם טוב – מייסד תנועת החסידות.

חזן, בן 26, מוכר לקהל הרחב מתפקידיו בסדרות "שבאבניקים", "פלמ"ח", "זיגי" ו"בעלת החלומות". בשנה האחרונה עבר השחקן תהליך אישי משמעותי, כשהחליט לקבל על עצמו שמירת נגיעה – החלטה שהובילה לפיטוריו מההצגה "צ'ארלי וחצי". מאז הוא משתף בתהליך ההתחזקות שלו ובחיבורו לעולם היהדות והאמונה.

הסדרה החדשה תעקוב אחר התחנות המרכזיות בחייו של הבעל שם טוב, הרעיונות המהפכניים שהפיץ והשפעתו העצומה על העולם היהודי. מדובר בדמות שהשפעתה ניכרת עד ימינו, ושסיפור חייו מלווה בהילה של קדושה ופלאים רבים.

מנדי כהן, מנהל "רגע TV", מסר כי מדובר באחת מהפקות הדגל של הפלטפורמה: "הבעל שם טוב הוא אחת הדמויות המכוננות בתולדות העם היהודי. רצינו לספר את סיפורו באופן שידבר גם לדור הצעיר, בלי להתפשר על האיכות הדרמטית ועל העומק ההיסטורי".