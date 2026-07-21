בדרך לחיזבאללה: סוריה סיכלה הברחת נשק ענקית

משרד הפנים הסורי הודיע כי סיכל ניסיון הברחה עצום של תחמושת, שבסבירות גבוהה יועדה להגיע אל מרחב הגבול עם לבנון. ההברחה שנתפסה וסוכלה על ידי רשויות המכס הסוריות כללה מעל ל-200 טילי כתף מסוג RPG.

ההברחה סוכלה באתר המכס של כביש ביירות-דמשק במעבר ג'יידאת יאבוס, כאשר רכב שנע לכיוון ביירות העלה את חשד הרשויות במקום, ונלקח לבדיקה. תוך זמן קצר נמצאו מאות טילי כתף נגד טנקים מוסתרים בכליו ורכבו והחשוד נלקח לחקירה כוחות הביטחון הפנימיים.