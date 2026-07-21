בדרך לחיזבאללה: סוריה סיכלה הברחת נשק ענקית

משרד הפנים הסורי הודיע כי סיכל ניסיון הברחה עצום של תחמושת, שבסבירות גבוהה יועדה להגיע אל מרחב הגבול עם לבנון. ההברחה שנתפסה וסוכלה על ידי רשויות המכס הסוריות כללה מעל ל-200 טילי כתף מסוג RPG.
ההברחה סוכלה באתר המכס של כביש ביירות-דמשק במעבר ג'יידאת יאבוס, כאשר רכב שנע לכיוון ביירות העלה את חשד הרשויות במקום, ונלקח לבדיקה. תוך זמן קצר נמצאו מאות טילי כתף נגד טנקים מוסתרים בכליו ורכבו והחשוד נלקח לחקירה כוחות הביטחון הפנימיים.
סרטון שפרסמו הרשויות הסוריות, מתעד את מעצר הרכב ובחינתו. חיפושים שביצעו במעבר הגבול, בדגש על בדיקת רחרוח של כלב לזיהוי חומרי נפץ, הדליקו נורות אדומות בקרב הבוחנים, שהחלו בחיפוש נרחב של כלי הרכב.
במהלך החיפוש אותרו מוסתרים במושבים, בריפודים ואפילו בחלל המנוע לא פחות מ-227 טילי RPG נגד טנקים שיועדו להגיע לידיי חיזבאללה, ולשמש ללא ספק כנשק נגד כוחות צה"ל.
טילי RPG הם חימוש פופולרי להרכבה על רחפנים קלים וזריזים, ששימוש רבות את מחבלי חיזבאללה כנגד כוחות צה"ל והביאו להרוגים ופצועים רבים בעבר.
תכניסו לראש שהם שונאים את חיזבאללה הרבה יותר מאשר אנחנו שונאים את חיזבאללה.