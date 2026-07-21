מחיר הנפט צונח ( עיבוד תמונה AI ג'מיני )

ההסלמה המחודשת במפרץ הפרסי מתחילה להשפיע על מחירי הנפט בעולם ובשבוע הבא תהשפיע באופן ישיר על כיסם של הנהגים בישראל.

אחרי חודשיים של ירידות במחירי הדלק בעקבות הסכמות בין וושינגטון לטהראן, המצב מתהפך: מחיר הנפט זינק בימים האחרונים מ-70 ל-81 דולר לחבית, בעוד שער הדולר טיפס ל-3.04 שקלים. התוצאה הצפויה - עליית מחירים משמעותית בתחנות הדלק. המהפך מגיע על רקע סדרת אירועים דרמטיים באזור. משמרות המהפכה האיראניות שיגרו טילים לעבר אוניות מסחר במצר הורמוז, כאשר לפחות שתי אוניות נפגעו וספגו נזק משמעותי. באחת מהן אף פרצה שריפה על הסיפון. התקיפות מגיעות בעקבות החלטת ארצות הברית לבטל את ההקלות בסנקציות הנפט שהוענקו לטהראן לפני פחות משלושה שבועות. מהירידה החדה לזינוק המחירים רק לפני שבועות ספורים נהנו הנהגים בישראל מירידה משמעותית במחירי הדלק. בעקבות הפסקת האש בין איראן וארה"ב, מחיר הבנזין 95 אוקטן ירד ב-32 אגורות לליטר והגיע ל-7.48 שקלים. זו הייתה הירידה החודשית המשמעותית ביותר בשלושת החודשים האחרונים, כאשר בסך הכול מאז אפריל ירד מחיר הבנזין ב-59 אגורות. הירידה נבעה מצניחה דרמטית במחירי הנפט העולמיים - מחיר חבית הנפט צנח בתוך ארבעה ימים מ-93 ל-80 דולר, לאחר שבשיא מבצע 'שאגת הארי' עמד על 110 דולרים לחבית. השווקים הגיבו באופטימיות לאפשרות של פתיחה מלאה של מצרי הורמוז, שדרכו עוברת חלק משמעותי מתנועת הנפט העולמית.

תחנת דלק ( הדס פורוש/ פלאש 90 )

טראמפ מאיים: "איראן תשלם מחיר כבד"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב בחריפות להסלמה האיראנית. בפוסט ברשת החברתית Truth Social הוא הודיע: "כל פעם שאיראן תהרוג חיילים אמריקניים, היא תשלם על ההרג עשרות מונים". טראמפ הבהיר כי העביר פקודה ישירה לשר המלחמה פיט הגסת' ולראש המטות המשולבים דניאל קיין להפעיל כוח עוצמתי נגד איראן.

ההודעה החריגה של הנשיא מגיעה לאחר הריגתם של שלושה חיילים אמריקניים במתקפת טילים איראנית בירדן. במקביל, קבוצות אופוזיציה איראניות דיווחו על תקיפות עומק של מטוסי קרב אמריקניים באזור שיראז במדינה, כאשר על פי הדיווחים בוצעו מספר תקיפות בעזרת טילים ופצצות על מתקני תעשייה אלקטרונית.

מצד איראן, יושב ראש הפרלמנט מוחמד קאליבאף, שעומד בראש הצוות הדיפלומטי המנהל מגעים עם ארה"ב, יצא בהצהרה חריפה: "האמריקאים ממשיכים להביא ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם שואפים לעצור את המלחמה". הוא הוסיף כי "לא אפשרי לקיים מגעים באמון טוב אם המצב יימשך".

דונלד טראמפ ( קולאג' AI, צילום: שאטרסטוק )

השפעה על השווקים הפיננסיים

המתיחות המחודשת משפיעה לא רק על מחירי האנרגיה אלא גם על השווקים הפיננסיים. בשוק המטבע המקומי מתחזק הדולר מול השקל ונסחר סביב 3.05 שקלים, בעוד האירו ממשיך אף הוא במגמת עלייה ונסחר סביב 3.48 שקלים. התחזקות המטבעות הזרים משקפת את מעבר המשקיעים לנכסים הנחשבים בטוחים יותר בתקופות של אי-ודאות ביטחונית.