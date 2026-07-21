הנסיגה השולמה: צבא לבנון נפרס בדרום המדינה

בהתאם למסמך ההבנות המשולש בין ישראל, ארצות הברית ולבנון, כוחות צה"ל השלימו היום נסיגה נקודתית וראשונית ממרחבים בשטח דרום לבנון, במסגרת פיילוט המבחן להעברת האחיזה בשטח אל צבא לבנון תחת הממשלה הלבנונית.

כוחות צבא לבנון נפרסים כעת בשטח הכפר זַוּטר אל-ע'רביה במרחב נבטיה, שנכבש על ידי כוחות צה"ל במסגרת הלחימה. צה"ל השלים את הנסיגה וכעת כוחות צבא לבנון החלו בפריסה מלאה במרחב.

יחידות של צבא לבנון תועדו נכנסות אל מרחב הכפר במשוריינים וכלי רכב צבאיים זמן קצר לאחר השלמת הנסיגה הישראלית, ועל פי דיווחים בלבנון החלו בפריסת הכוחות בשטח על פי תוכנית מסודרת להשיג "שליטה תפקודית".

החלפת הידיים של הכפר בין ישראל ולבנון מתבצעת במסגרת תוכנית הפיילוט שסוכמה במשא ומתן המשולש בוושינגטון, וכוונת המהלך לבחון את יכולתו ומוכנותו של צבא לבנון, ואף מעבר לכך, של ממשלת לבנון לפעול נגד חיזבאללה ולבסס ריבונות אמיתית על שטחה.