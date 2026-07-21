כ”ץ: השימוש בצווים נגד מתיישבים יצא מאיזון

שר הביטחון ישראל כ”ץ קיים אמש דיון מיוחד בעקבות ריבוי הצעדים המנהליים שננקטו בתקופה האחרונה נגד מתיישבים ביהודה ושומרון. הדיון נערך לאחר שלשכת השר קיבלה פניות רבות בנושא.

בשיחות סגורות הבהיר כ”ץ כי החלטתו לבטל את צווי המעצר המנהליים נגד מתיישבים נועדה להעביר את הטיפול בחשדות לעבירות למסלול הפלילי המקובל – ולא להרחיב את השימוש בכלים מנהליים אחרים.

“כאשר ביטלתי את הצעד הדרקוני של צווי המעצר המנהליים ללא משפט נגד אנשי ההתיישבות ביהודה ושומרון, הכוונה הייתה להעביר את הטיפול למסלול של חקירה והליך פלילי רגיל במקרה של חשדות לביצוע עבירות, וגם להסיר כתם מעל ציבור שלם”, אמר כ”ץ.

לדבריו, “לא הייתה כוונה להחליף את הצעד הזה בשימוש גורף בסמכויות מנהליות אחרות של אלוף הפיקוד, ללא משפט והליך מוסדר, להוציא מקרים בודדים וחריגים. לאחרונה נראה שהאיזון הופר”.

כ”ץ התייחס גם למקרה של טל ינון דרדיק, שנעצר בעקבות הפרת צו תיחום מגורים שהוציא אלוף פיקוד המרכז ושובת רעב. לדבריו, “המקרה חורג מגדר הסביר ויש להסדיר זאת באופן מתאים באמצעות התאמת הצו עצמו. אם עבר עבירות – יינקטו נגדו הליכים פליליים בהתאם לנוהל המקובל לגבי כל אזרח בישראל”.

שר הביטחון הדגיש כי דרך המלך לטיפול בהפרות חוק צריכה להיות חקירה פלילית, ואם קיימות ראיות – הגשת כתב אישום. הוא הודיע כי בכוונתו לקיים בקרוב דיון מקיף על השימוש בכלים מנהליים בפיקוד המרכז ולקבוע מדיניות ברורה בנושא.

לדברי כ”ץ, יש להיאבק באלימות ובנטילת החוק לידיים באמצעות משטרת ישראל ומערכת בתי המשפט, אך במקביל יש “למנוע פגיעה לא מידתית במתיישבים ובחשודים, תוך שלילת זכויותיהם הבסיסיות והכתמת ציבור שלם”.