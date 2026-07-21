מסי לחבריו לקבוצה: "זה יכול להיות המשחק האחרון שלי"

ימים לאחר גמר המונדיאל, נפוצו דיווחים שלפיהם ליונל מסי הודיע לשחקני נבחרת ארגנטינה כי המשחק מול ספרד יהיה האחרון שלו במדים הלאומיים. אלא שבהמשך פרסם העיתונאי הארגנטינאי הרנאן קסטיו, הנחשב למקורב למסי, הבהרה שלפיה הדברים שנאמרו בחדר ההלבשה לא היו חד-משמעיים.

לדברי קסטיו, בנאום שנשא מסי בפני חבריו לפני פתיחת המשחק הוא אמר: "זה יכול להיות המשחק האחרון שלי", ולא הצהיר באופן מוחלט כי החליט לפרוש מהנבחרת. לטענתו, חלק מהפרסומים ברשת פירשו את הדברים בצורה נחרצת יותר מכפי שנאמרו בפועל.

עוד חשף קסטיו כי לאחר ההפסד לספרד נשא מסי נאום נוסף בחדר ההלבשה. לדבריו, הכוכב ביקש מחבריו להתמקד בנבחרת עצמה, לשמור על הלכידות ולהתעלם מהרעשים שמסביב. הוא קרא לשחקנים "לשכוח מכל הרעשים", בין היתר על רקע המתיחות שנוצרה מול שחקני ספרד והעובדה שהשופט במשחק היה אירופי, כדי למנוע מהנבחרת להיסחף לאווירה טעונה.

קסטיו דחה גם את תיאוריות הקונספירציה שהתפתחו לאחר ההפסד והדגיש כי הסיבה לתוצאה הייתה מקצועית בלבד. לדבריו, ספרד הייתה הנבחרת הטובה יותר במשחק, ושחקני ארגנטינה בכו יחד בסיום מתוך תחושה שנתנו את כל מה שהיה להם על כר הדשא.

לפי הדיווח, שחקני הנבחרת אף צפויים לנסות לשכנע את המאמן ליונל סקאלוני להמשיך בתפקידו למרות ההפסד בגמר.

בשלב זה עתידו של מסי במדי נבחרת ארגנטינה עדיין אינו סגור. רק אתמול דווח כי הכוכב בן ה-39 שוקל להמשיך לפחות לעוד מספר משחקים. בהתאחדות הארגנטינאית היו שמחים לראות אותו ממשיך בפיינליסימה, במוקדמות המונדיאל ואף בקופה אמריקה 2028, אך הבהירו כי ההחלטה הסופית תהיה שלו בלבד, ללא כל לחץ מצד ההתאחדות.