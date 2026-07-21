זעם באוצר: ההסתדרות חסמה כניסות למשרדי הממשלה

עימות חריף נרשם הבוקר (שלישי) בין משרד האוצר להסתדרות, לאחר שלטענת גורמים במשרד, ההסתדרות חסמה את הכניסות למשרדי ממשלה מרכזיים בירושלים ומנעה מאלפי עובדים להיכנס למקומות עבודתם.

במשרד האוצר טענו כי החסימות בוצעו באמצעות העמדת כלי רכב נעולים בכניסה לחניונים ועל דרכים מרכזיות המובילות למשרדי הממשלה. כתוצאה מכך, לפי המשרד, אלפי עובדים לא הצליחו להגיע למשרדיהם.

באוצר מתחו ביקורת חריפה על אופן הפעולה וטענו כי היא חורגת מההתנהלות המקובלת במסגרת סכסוכי עבודה. "התנהלות מסוג זה אינה התנהלות מקובלת ביחסי עבודה", נמסר.

עוד הוסיפו במשרד כי יש לבחון אם הצבת כלי הרכב וחסימת הגישה למשרדים עשויות לחרוג מהמישור של יחסי העבודה. "יש מקום לבחון האם הפעולה גובלת בפלילים", טענו.

כוחות משטרה שהוזעקו למקום התערבו באירוע במטרה להשיב את הסדר ולאפשר את פתיחת דרכי הגישה. בשלב זה לא נמסר אם נעצרו או עוכבו מעורבים בעקבות החסימות.