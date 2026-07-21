הפשוטע: הסדרה שתעשה לכם חשק לעשות סטוקינג לאקסים

( (צילום: כאן 11) )

הפשוטע לוקחת את תרבות הפופ המקומית, בדיוק כמו עמוד הרשתות המצליח שעל שמו היא נקראת, ומצליחה לתרגם אותה ליצירה טלוויזיונית חכמה, שנונה ומצחיקה להפליא.

במרכז העלילה עומדת בצי ("הפשוטע"), צעירה מאופקים שחווה את הסיוט הגדול מכולם: בן זוגה נפרד ממנה ממש במהלך החינה שלהם. כשהיא נפגשת עם החברות הטובות שאחרי המשבר הדרמטי, השלוש מקבלות החלטה משנת חיים: אורזות מזוודות ועוברות לתל אביב. אבל עם כל הכבוד לבצי, מי שבאמת לוקחת את הסדרה למקום המעניין והמרתק ביותר היא דווקא חברתה טימור. טימור מפתחת אובססיה קשה לאפי (מתן פרץ), שנפרד ממנה באותה הזדמנות והודיע שהוא עובר ללמוד תקשורת בתל אביב. הוא אמנם מנסה למכור לה שזו "הזדמנות מצוינת לשניהם להתחיל מחדש" (שהיא תמצא מישהו באופקים, והוא יממש את עצמו בעיר הגדולה) — אך לטימור יש תוכניות אחרות.

( (הפשוטע: באדיבות כאן 11) )

המקבץ התל-אביבי והמחווה הניו-יורקית

הקו העלילתי של טימור מזכיר באופן מובהק את סדרת הלהיט האמריקאית "האקסית המטורפת". כמו שרבקה באנץ' עזבה חיים מבוססים כעורכת דין מצליחה בניו יורק ועברה לעיר שוחקת בקליפורניה בעקבות האקס, כך טימור משנה לחלוטין את מסלול חייה רק בגלל בחור.

אמנם גם בצי עוברת לתל אביב בעקבות הפרידה, אך טימור היא הכוח המניע שמשדלת אותה ואת החברה השלישית לעשות את הצעד.

ההומאז' ל"אקסית המטורפת" לא נעצר שם: בדיוק כמו האובססיה של רבקה באנץ' לעקוב אחרי בת הזוג החדשה של האקס, גם ב"הפשוטע" אנחנו מקבלים סצנות מעולות של מעקב אובססיבי בסטורי דרך פרופילים פיקטיביים ועצות אחיתופל של שותפות.

גלית גיאת וצביקה הדר מתוך "הפשוטע" ( צילום מסך כאן 11 )

קריצה לניינטיז ונוסטלגיה טהורה

לצד הכתיבה השנונה, הליהוק של הסדרה הוא פשוט מלאכת מחשבת: צביקה הדר וגלית גיאת בתפקיד ההורים של בצי הם ליהוק מושלם. לכל מי שגדל על "שמש" בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, המפגש המחודש ביניהם על המסך גורם לעוף עד השמיים מרוב נוסטלגיה.

תרבות הפופ במיטבה: הרפרנסים לכל מה שחם ומהדהד בתרבות הישראלית — מנועה קירל ועד קופיקו — יושבים מדויק במקום ולא מרגישים מאולצים לרגע.

"הפשוטע" מצליחה להיות הרבה מעבר לגימיק של עמוד רשת מצליח. היא פאנצ'ית, היא נוסטלגית, והיא מביאה למסך תרגום מדויק של יחסים, אובססיות ופופ ישראלי. אני כבר לא יכולה לחכות לפרקים הבאים.