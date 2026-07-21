אמילי דמארי בתגובה ראשונה לחיסול המחבל שהחזיק בה בשבי

אמילי דמארי הגיבה היום (שלישי) לחיסולו של אדהם אבראהים שעבאן נסמאן, ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס, שלפי צה”ל ושב”כ לקח חלק בהחזקתה ובהחזקת חטופים נוספים.
דמארי שיתפה את הודעת החיסול וסיפרה כי בתקופת השבי הכירה את נסמאן בכינוי “שייח’ אברהים”. לדבריה, בזמן שהחזיק בה וברומי גונן היא שמעה אותו משוחח בטלפון עם מנהיג חמאס לשעבר יחיא סינוואר ועם בכירים נוספים בארגון.
“הוא היה אחת מהדמויות המאוד מעניינות ורציניות שנתקלנו בהן בתקופת השבי”, כתבה דמארי. לדבריה, מחבלים רבים שבהם נתקלו החטופות שאפו להגיע למעמדו של נסמאן.
בהמשך התייחסה לחיסולם של נסמאן, סינוואר ובכירים נוספים בחמאס וכתבה: “עכשיו הם לא מדברים עלינו ביחד בטלפון, הם נשרפים ביחד באש הגיהנום”. את דבריה חתמה במילים: “יימח שמו לעד, עם ישראל חי”.
בהודעה משותפת לצה”ל ולשב”כ נמסר כי נסמאן חוסל בתקיפה שבוצעה במהלך סוף השבוע במרחב העיר עזה. בשנים האחרונות שימש כמפקד גדוד נוח’בה, ובטבח 7 באוקטובר פיקד והכווין את הפשיטה לשטח ישראל מטעם חטיבת העיר עזה.
לפי מערכת הביטחון, לאורך המלחמה לקח נסמאן חלק בהחזקתם של רומי גונן, אמילי דמארי, זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועמרי מירן בשבי חמאס.
נסמאן מילא שורה של תפקידים בחמאס, בהם קצין המודיעין של חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד שאטי. במסגרת תפקידיו היה אחראי להוצאתם לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ומדינת ישראל.
בתקופה האחרונה עסק בהכשרת מחבלי חטיבת העיר עזה ובקידום ייצור וחלוקה של אמצעי לחימה לגדודי החטיבה, כחלק מהניסיון לשקם את חמאס ותוך הפרת הסכם הפסקת האש.