האמת המטרידה נחשפת: זה מה שזריקות ההרזיה עושות לגוף שלכם

זריקות ההרזיה הפכו בשנים האחרונות ללהיט עולמי שמגלגל סכומי עתק עבור חברות התרופות, עד שגם לאנשי מקצוע קשה לעיתים לדלות את האמת המדעית מבעד לאינטרסים המסחריים העצומים. ד"ר זיו אב, מומחה לביולוגיה תאית ומולקולרית, חושף את המחיר הביולוגי הכבד שהגוף משלם על השימוש בתרופות הללו, ומסביר למי הטיפול באמת מתאים.

לשחק עם הביולוגיה: משתי דקות לשבוע שלם

תרופות ההרזיה הפופולריות, כמו אוזמפיק ווגובי, שייכות למשפחת מעכבי ה-GLP-1. הן מהוות חיקוי של הורמון טבעי שמעכב את ריקון הקיבה, משדר למוח תחושת שובע חזקה וגורם להפרשת אינסולין. אלא שיש כאן קאץ' משמעותי: בעוד ההורמון הטבעי של הגוף פועל כשתי דקות בלבד, התרופות מאריכות את פעולתו לשבוע שלם. קפיצה כה דרסטית באופן הפעולה ההורמונלי גובה מחיר פיזיולוגי.

אשליית הפלסטר והעלייה המהירה במשקל

הבעיה המרכזית בטיפול היא שהתרופות אינן מרפאות את הבעיה המטבולית שגורמת להשמנה מלכתחילה, אלא רק מניחות פלסטר שמדכא את הרעב. ברגע שמפסיקים את הטיפול, הגוף, שהיה במצב של הרעבה, דורש פיצוי מהיר על הגירעון הקלורי. מחקרים מראים כי בשנה הראשונה שלאחר הפסקת הטיפול, מטופלים מחזירים לעצמם כארבעים ושמונה אחוזים ומעלה מהמשקל שאיבדו, ובקצב מהיר יותר מאשר בדיאטה רגילה.

נתונים אלו מסבירים מדוע כחמישים אחוזים מהמשתמשים נוטשים את התרופה בתוך שנה, וכשבעים אחוזים בתוך שנתיים. סיבות העזיבה מגוונות וכוללות תופעות לוואי קשות במערכת העיכול כמו עצירות, שלשולים ובחילות, לצד עייפות, עלות כספית גבוהה וירידה כללית במוטיבציה.

משבר הכיסא: כשהגוף מאבד שריר במקום שומן

אחת הסכנות החמורות ביותר בתהליך היא אובדן מסת שריר ועצם. לשם המחשה, אם אישה בת 65 תרד 20 קילוגרם בעזרת הזריקות, ייתכן כי כ-8 קילוגרם מתוכם יהיו מסת שריר ועצם. אובדן כזה בגיל מבוגר מאיץ תהליכי הזדקנות ופוגע אנושות באיכות החיים.

תופעת הלוואי הזו יצרה בשנים האחרונות תופעה מוכרת המכונה "משבר התחת": אנשים שאיבדו במהירות מסת שריר ושומן באזור הישבן חווים כאבים בעת ישיבה על כיסאות קשים, מה שהוביל לזינוק במכירות של כריות ישיבה. מעבר לכך, השריר הוא הרקמה ששורפת את מרבית האנרגיה בגוף, ואובדנו מהווה גורם מרכזי לכך שהשומן חוזר במהירות עם הפסקת הטיפול.

דיכאון ואובדן שמחת חיים: המחיר המוחי

התרופות משפיעות לא רק על מערכת העיכול אלא גם על מעגלי התגמול במוח. סריקות מוח בזמן אמת מראות ירידה משמעותית בהפרשת הדופמין, כך שמזון מהיר נראה למטופלים הרבה פחות מושך. עבור מי שרוצה להיגמל מהתמכרויות לאלכוהול או סיגריות זו יכולה להיות בשורה חיובית, אך למוח יש מנגנון תגמול אחד בלבד. דיכוי המנגנון גורם לרבים לאבד עניין וחשק בדברים שהסבו להם הנאה בעבר, מחברה ועד זוגיות, ומוביל לירידה כללית במוטיבציה לחיים המרגישה כמו דיכאון.