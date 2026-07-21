יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על תום יער

מלימודי הבגרות בכפר הירוק ועד לפסגת הקומדיה הישראלית: הקומיקאית והיוצרת הכי חסרת פילטרים על המסך, תום יער, חוגגת היום (שלישי) יום הולדת 39. קבלו 10 עובדות מפתיעות עליה.

1. השנים הראשונות והספסל בפנימייה

תום גדלה ברמת השרון והעבירה חלק משנות הנעורים שלה בפנימיית "הכפר הירוק". היא אמנם לא השלימה שם את לימודיה בתיכון (מה שמאוחר יותר הפך לסדרת דוקו-ריאליטי קורעת בכיכובה – "תום יער עושה בגרות"), אבל התקופה הזו סיפקה לה מעיין בלתי נדלה של חומרים קומיים.

2. הקימה את סצנת האלטרנטיב התל-אביבית

לפני שהגיעה למיינסטרים ולטלוויזיה, יער הקימה בשנת 2011 את "ערב הסטנדאפ של תום יער". המופע הציג הרכב קומיקאים צעירים ואלטרנטיביים (כמו גלית חוגי, ניב מג'ר וירמי שיק בלום) והפך לתופעת רשת וללהיט היסטרי בקרב צעירי תל אביב.

3. מופע היחיד שפרץ את הדרך

בשנת 2013 היא יצאה במופע היחיד הראשון שלה, שנשא את השם הטיפוסי והנהדר: "ג'ורה של מלאך". מאז היא ביססה את המותג שלה כמי שקורעת מצחוק בדיוק בגלל השילוב בין פנסי לחסר פילטרים.

4. כבשה את "ארץ נהדרת"

בשנת 2017 הצטרפה לצוות של "ארץ נהדרת". לאורך השנים היא הביאה אל המסך דמויות בלתי נשכחות וביצועים שבהם הטשטשו הגבולות בין מציאות לדמיון, כמו הדמות האייקונית של אסי (המורה לביולוגיה), אגסי, ועד שלל דמויות שחורכות את המסך.

5. מלכת הדרכים ב"שביל ישראל"

אחת מחשיפות הסטנדאפ-דוקו המבריקות שלה הייתה הסדרה "תום יער עושה את שביל ישראל" (2017). היא יצאה למסע רגלי ברחבי הארץ כשהיא חמושה בדמויות הקורעות שלה, וגילתה לישראלים איך נראה הטבע כשיש בו קומיקאית בלי פילטרים. הסדרה אף זכתה בפרס האקדמיה לטלוויזיה!

6. חוסר פילטרים על הומור, גוף וטבו

יער היא מפורצות הדרך בישראל בכל הנוגע לשיח פתוח, כבד משקל ומשחרר על דימוי גוף, מין ואוכל. היא הפכה את מה שאנשים בדרך כלל מנסים להסתיר – למקור העוצמה וההומור הכי גדול שלה.

7. קולינריה והורות

לצד הקומדיה, יער ידועה באהבה הענקית שלה לאוכל. היא אפילו הנחתה את התוכנית "סבתא בישלה עם תום יער" ב"כאן 11", שבה היא טעמה, בישלה ובעיקר הצחיקה לצד סבתות מכל העדות.

8. האישה שמאחורי הבית והקפה

תום נשואה לבן זוגה ירון סיון, ויחד הם לא רק מגדלים את בנם אלא גם שותפים בעסקים תל-אביביים מוכרים, ביניהם בית הקפה והאולפן שלידו ("בית").

9. דיבוב ומשחק בקולנוע

מעבר לטלוויזיה וסטנדאפ, יער היא גם שחקנית מדבבת (תרמה את קולה בין היתר לסרטי אנימציה מצליחים כמו "אימוג'י: הסרט") והשתתפה בסרטי קולנוע ישראליים כמו "עולה לראש" של ערוץ הכיבוד.

10. בלי חיקויים על הבמה

למרות שבטלוויזיה היא ידועה בערב רב של דמויות ופאות, מופע הסטנדאפ שלה על הבמה מבוסס נטו על סטנדאפ פרונטלי, סיפורים אישיים ואלתורים מול הקהל – בלי תחפושות ובלי דמויות, רק תום נטו!