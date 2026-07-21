מענה מבצעי מוכח ליירוט כטב"מים

מפוד הכוונה לפוד רב משימתי. חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ מציגה בתערוכת Farnborough Airshow 2026 בלונדון את פוד התקיפה LITENING 5- מערכת מוכחת מבצעית לתקיפה מדויקת, מודיעין אווירי, גילוי ועקיבה, והכוונה סופית של חימושים.

רפאל מציגה את היכולות החדשות על רקע התרחבות השימוש בכטב"מים בזירות לחימה ברחבי העולם, והצורך הגובר במערכות המספקות מענה מהיר, מדויק ומוכח מבצעית לאיומים קטנים, מהירים ובעלי חתימה נמוכה. בתערוכה תציג רפאל את יכולות ה- LITENING 5 כחלק ממענה אווירי משולב, המבוסס על ניסיון מבצעי שנצבר בזירות פעילות שונות.

פוד התקיפה LITENING הוא הנפוץ ביותר בעולם, הוא מותקן כיום על יותר מ-25 סוגי מטוסים ונמצא בשימוש של 28 חילות אוויר ברחבי העולם. לאורך השנים הוכיחה המערכת את תרומתה לכל שלבי המשימה מגילוי ועקיבה, דרך זיהוי המטרה ועד הכוונה מדויקת של מערכות הנשק אליה, גם בסביבות מבצעיות מורכבות.

מול איום הכטב"מים, פוד ה- LITENING 5 תומך בגילוי ועקיבה אוטומטיים, זיהוי, סימון והכוונה סופית של חימושים, ובכך מסייע לקצר את פרק הזמן שבין הגילוי הראשוני לבין היירוט. המערכת תמכה במאות יירוטי כטב"מים בזירות מבצעיות פעילות, ומאפשרת למטוסי קרב לפעול נגד איומים אוויריים קטנים ומהירים באופן מדויק וגמיש.

העוקב האלקטרו-אופטי של הפוד משפר את היכולת לאתר ולעקוב אחר איומים בעלי חתימה נמוכה. לאחר זיהוי המטרה ונעילה עליה, יכולת סימון הלייזר של הפוד מאפשרת שימוש במגוון אמצעי יירוט, בהם טילים מונחי מכ"ם, טילי חום ורקטות מונחות לייזר.

פוד ה-5 LITENING מאפשר מענה מדויק וגמיש לאיומים אוויריים קטנים בהיקף רחב, לצד יכולת להפעיל מגוון אמצעי לחימה מול איומים מתקדמים יותר. מעבר ליכולות התקיפה המדויקת, LITENING 5 תומך גם בקישוריות ובשיתוף נתונים בזמן אמת.

לפני כשנה נבחרה המערכת על ידי צבא גרמניה, לאחר שהבונדסטאג אישר רכש של 90 פודים מדגם LITENING 5 עבור מטוסי Eurofighter Typhoon של חיל האוויר הגרמני - ביטוי נוסף לאמון במערכת ולמעמדה בקרב חילות אוויר מובילים באירופה ובנאט"ו.

ברפאל מדגישים כי הפריסה הרחבה של LITENING בעולם נשענת על ניסיון מבצעי ומשוב מהשטח. כל דור חדש של המערכת הרחיב את יכולותיה, תוך שמירה על אמינות גבוהה, זמינות מבצעית ויכולת השתלבות במערכי לחימה קיימים.

יואב תורג'מן, מנכ"ל רפאל: "המלחמות האחרונות הוכיחו כי בזירת הכטב"מים, מהירות הזיהוי ודיוק הפגיעה הם ההבדל בין איום מנוטרל לבין סיכון מתמשך. פוד ה-LITENING 5 מחבר בין חיישנים מתקדמים, אלגוריתמים ויכולת הכוונה מדויקת, ומאפשר למטוסי קרב לפעול ביעילות מול איומים קטנים, מהירים ומורכבים. זו יכולת מבצעית מוכחת, שנמצאת כבר היום בשימוש חילות אוויר מובילים בעולם- ואת היכולת הזו רפאל מביאה לתערוכה."