צופית גרנט נפרדת: "אין לי אוויר; אני כל כך אוהבת אותו"

( גרשון אלינסון / פלאש90 )

אירוע השיא של עולם הספורט הגיע לסיומו הדרמטי עם שריקת הסיום של גמר המונדיאל, שבו הפסידה נבחרת ארגנטינה לספרד, שקטפה את התואר הנחשק והנפה את הגביע. לצד חגיגות הניצחון הספרדיות, מעריצים רבים ברחבי העולם נפרדו בכאב מהטורניר הגדול, ובעיקר מהשחקן האגדי ליונל מסי.

מי שעקבה מקרוב ולא הסתירה את הרגשות הסוערים היא אשת התקשורת צופית גרנט, ששיתפה את עשרות אלפי עוקביה באינסטגרם בסדרת סטוריז מרגשים במהלך המשחק ומיד אחריו. "אין לי אוויר, אוף", כתבה גרנט על גבי סרטון שהעלתה לרשת, שבו נראה מסי בפעולה מרהיבה על המגרש תחת הכותרת "האם הוא אנושי?".

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אמש, ביקשה גרנט להיפרד באופן אישי מהכוכב הארגנטינאי. היא העלתה קטע וידאו מרגש שבו תועדו דווקא שחקני הנבחרת היריבה, ספרד, כשהם מגיעים לחבק את מסי בסיום המשחק. "זה מטורף. אין איש כזה. הוא נשמה מוארת. אני כל כך אוהבת אותו", כתבה גרנט בהתרגשות.

בהמשך היום הוסיפה גרנט לשתף סרטוני מחווה נוספים מרחבי תבל המודים למסי על קריירה מפוארת. באחד מהם, לצלילי השיר האייקוני של אלביס פרסלי "Can't Help Falling in Love", חתמה גרנט את הפרידה הציבורית שלה במילים הפשוטות והנוגעות: "תודה שאתה קיים".