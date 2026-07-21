שופטי התוכנית "רוקדים עם כוכבים" ( שי פרנקו )

הסטנדאפיסט מתן פרץ והרקדנית אלינור גרשפלד הודחו אמש (שני) מ"רוקדים עם כוכבים" (קשת 12), בהדחה שהפתיעה רבים מהצופים. השניים נפרדו מהתחרות אחרי מסע קצר אך רגשי, שכלל ריקוד מרגש במיוחד שהוקדש לאחותו של פרץ שעברה לידה שקטה.

ההדחה מגיעה שבועות בלבד אחרי שפרץ קיבל ציון היסטורי ונמוך - 2 נקודות בלבד - מהשופט דוד דביר בפרק הפתיחה. הציון המעליב הציב את הזוג בתחתית הטבלה עם 17 נקודות בלבד, ועורר עימות חריג בין השופטים כשחיים פרשטיין ואנה ארונוב יצאו להגנתו של הקומיקאי בשידור חי. הריקוד המרגש לזכר אחותו בפרק השני של התוכנית, פרץ וגרשפלד ביצעו ריקוד מרגש לצלילי השיר "רוני", שהוקדש במיוחד לאחותו של מתן. "היום רציתי לתת מתנה לאחותי, וזה מה שעשיתי", הסביר פרץ את המניע מאחורי ההחלטה. אחותו, שנכחה בקהל, התרגשה עד דמעות: "לא הצלחתי לשמוע את השיר הזה עד היום, אז לשמוע את הביצוע המדהים הזה ואת הריקוד, הכל כך יפה". פרץ חשף כי התייעץ עם אחותו לפני שהחליט לשתף את הסיפור הכואב בפומבי. "אני שאלתי אותה אם זה בסדר מן הסתם", סיפר. "זה יותר גדול ממני", הוסיף בהתרגשות, כשהוא מתאר את החשיבות של המחווה.

מתן פרץ מקדיש ריקוד לאחותו - קשת 12 מתן פרץ מקדיש ריקוד לאחותו | צילום: קשת 12 10 10 0:00 / 1:19

הדרמה מאחורי הקלעים

על פי פרסומים שהתפרסמו לאחר הפרק הראשון, פרץ לקח קשה מאוד את הציון הנמוך וסירב לדבר עם אנשי ההפקה לאחר הצילומים. עם זאת, בסביבתו מסרו כי למרות התחושות הקשות באותו ערב והרצון הראשוני "לשבור את הכלים", פרץ כבר חזר ללוח זמנים צפוף של אימונים לקראת הפרק השני.

הביקורת של דביר לא רק הציבה את פרץ וגרשפלד בתחתית הטבלה, אלא גם הציתה עימות חזיתי ויוצא דופן בשולחן השופטים. פרשטיין וארונוב טענו בשידור חי שמדובר ביחס לא הוגן, מה שיצר מתח ניכר באולפן.

הליהוק המושלם: מתן פרץ הוא הפנים החדשות של ביסלי ( מתן פרץ. (צילום: עמית נעים) )

מי עוד נאבק על הישארות?

העונה הנוכחית של "רוקדים עם כוכבים" מלאה בדרמות ורגעים מרגשים. שירי מימון, שכבשה את ראש הטבלה בפרק הפתיחה עם 33 נקודות, חשפה את הצד הכואב של ההשתתפות בתחרות כשהיא נזכרת בניסיון הקשה מ"כוכב נולד" לפני יותר מ-20 שנה. "זה קשה, בכלל התחום הזה. בדרך את... כאילו... את מתרסקת", מסרה בשיחה שתשודרה.

בנוסף, עדן גולן נפצעה במהלך החזרות והצוות הרפואי נאלץ לעצור את האימונים. על פי חוקי הפורמט, ניתן להחמיץ ריקוד אחד בלבד במהלך העונה - אחרת המתמודד נאלץ לפרוש מהתחרות. השאלה המטרידה: האם הפציעה תכריח את הזמרת לעזוב את התוכנית באמצע הדרך?

התחרות נמשכת, והמתמודדים הנותרים ממשיכים להיאבק על התואר. פרץ וגרשפלד הצטרפו לפרידה עוזיאל שהייתה המודחת הראשונה, ועכשיו כל הזוגות יודעים שכל ריקוד עשוי להיות האחרון.